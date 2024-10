La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos! El pasado miércoles 9 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 439 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo el sargento Burdina continúa teniendo serias sospechas sobre Manuel. Es por eso que no duda en aprovechar cada ocasión que se le presenta para someterle a cada vez más interrogatorios. Y es que las pruebas que ha conseguido han provocado que el hijo de Cruz y Alonso, los Marqueses de Luján, esté en aprieto cada vez más completo e, incluso, grave.

Los Marqueses, por su parte, continúan con su plan para acabar con Jana. Lejos de lograr su cometido, lo único que logran es que la doncella se rebele como nunca. De esta forma, acaba enfrentándose a Cruz como nunca antes había sucedido. Petra y los mayordomos siguen teniendo numerosas y constantes discusiones en palacio. Y todo porque el regreso de Pía ha supuesto un auténtico puñal por la espalda para la ama de llaves. ¡Es algo que no se esperaba y que le ha dejado verdaderamente sin palabras! El Conde de Ayala está convencido de que la llave para un banquete exitoso en su boda puede estar en manos de Lope. Margarita, por su parte, parece tener la cabeza en otros asuntos completamente diferentes. Las cocineras empiezan a tener serias sospechas sobre las constantes ausencias por parte de la Duquesa de Carril. Por lo tanto, inevitablemente, no dejan de hacerse numerosas preguntas.

¿Qué sucede en la nueva entrega de La Promesa que se emite hoy, jueves 10 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo el Marqués de Luján se niega a permitir que su hijo Manuel se case con nada más y nada menos que una doncella. Así pues, se ve en la obligación de tomar una drástica decisión. ¿En qué consiste, exactamente? En despedir a Jana.

Manuel continúa entre rejas, puesto que ninguna de las gestiones que se han llevado a cabo parece dar sus frutos. Por lo tanto, parece que Rómulo no le queda otra opción que tomar cartas en el asunto. Catalina aprovecha la ocasión que se le ha presentado para dar un inesperado ultimátum a Pelayo mientras que Curro y Julia están cada vez más cerca el uno del otro.

Lejos de que todo quede ahí, Candela y Simona han observado que Vera y Lope no están pasando por su mejor momento ni mucho menos. El cocinero de palacio es preguntado por su relación. Ante el gran número de cuestiones que recibe, a Lope se le acaba escapando el gran secreto de Vera. Ricardo se distancia de Pía, mientras que Santos descubre que no sabe todos los detalles sobre la muerte de su madre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.