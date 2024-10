No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es un proyecto sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado martes 8 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 438 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo Manuel, que sigue entre rejas, se ha visto sorprendido al recibir la visita de Rómulo y de Pía. La familia del joven, por su parte, continúa haciendo gestiones para tratar de sacarle de ahí a la mayor brevedad posible. El Conde de Ayala se siente contrariado puesto que el cocinero que contrató para su boda le ha dejado tirado en el peor momento. Su desmedida reacción no ha pasado desapercibida.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores son testigos de cómo el Conde trata de justificar su comportamiento, alegando que el encarcelamiento de Manuel va a complicarles muchísimo la boda. Martina ve más señales de alarma en el acercamiento entre Julia y Curro, mientras que Catalina hace saber a Pelayo que no va a contarle nada al padre del niño. Por lo tanto, una vez más y contra todo pronóstico, la pelota está de nuevo en su tejado. María Fernández, por su parte, se ha quejado muchísimo sobre cómo está yendo su relación con Salvador ahora que están separados mientras que Jana ha rechazado la importante oferta económica que le ha hecho el Marqués. A pesar de dejar clara su postura, la doncella encuentra en su cuarto una bolsa repleta de dinero. Como no podía ser de otra manera, la joven se siente profundamente decepcionada y humillada, por lo que no tarda en poner solución a este asunto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, miércoles 9 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo el sargento Burdina tiene muchísimas sospechas sobre Manuel, por lo que constantemente le está sometiendo a interrogatorios. Las pruebas que las autoridades han obtenido siguen poniendo en un aprieto al hijo de los Marqueses de Luján.

Éstos, por su parte, continúan llevando a cabo su plan contra Jana. Lejos de lograr su cometido, han logrado todo lo contrario y es que la doncella se rebele como nunca. Es más la joven, tras sentirse profundamente humillada, ha tenido un fortísimo enfrentamiento con la Marquesa de Luján con el fin de aclarar la situación lo antes posible.

Petra y los mayordomos tienen constantes y numerosas discusiones. Y es que la realidad sobre Pía ha sido como un puñal por la espalda para la madre de Feliciano. El Conde de Ayala está convencido de que la llave para disfrutar de un exitoso banquete en su boda puede ser Lope. A pesar de todo, Margarita tiene la cabeza en otros asuntos mientras que las cocineras de palacio empiezan a sospechar de las constantes ausencias de la Duquesa de Carril.