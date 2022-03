El famoso rapero Kid Cudi está preparado para dar su salto a la industria cinematográfica por todo lo alto. Cudi no será simplemente un actor o un personaje con un breve cameo. El músico protagonizará, escribirá y dirigirá Teddy, un nuevo proyecto exclusivo para Netflix. El anunció lo hizo él mismo a través de sus redes sociales:

“Siempre quise escribir mi propia película, así que dije que se jodan y comencé a hacerlo. El camino ha sido largo desde que fue una serie de televisión durante años hasta que finalmente fue una película. Así que significa mucho poder llevarlo a la pantalla el próximo año y no puedo esperar a que todos ustedes conozca a Teddy, sus amigos, su familia y den un paseo por su mundo por un momento”.

Scott Mescudi (así es el pseudónimo de Cudi detrás de las cámaras) continuó explicando la premisa de su nueva historia, relacionándola con parte del trabajo musical que ha hecho hasta ahora. Para el cantante, Teddy se siente como si hubiera reinterpretado su gran éxito de 2009 Pursuit of Hapiness, agregándole a la singular mezcla muchas de sus propias luchas y experiencias personales, por lo que según él mismo, es un proyecto que está muy cerca de su corazón.

Teddy estará producido por Jeymes Samuel, director de Más dura será la caída y por el rapero Jay-Z, el cual también financió parte del Black western de Samuel. Kid Cudi participó en cierta forma en esa película de vaqueros mercenarios, componiendo la canción Guns Go Bang. Tema que se terminó llevando premios a la mejor música desde la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos, obteniendo también otras nominaciones de grupos y gremios de analistas.

El idilio de Cudi con Netflix no es causal, pues apareció en No mires Arriba junto a Ariana Grande, la nominada a Mejor película estos Oscar 2022. En la sátira, ambos eran dos artistas musicales que componían el tema mundial Just Look Up, parte del contra movimiento que invitaba a observar en el cielo el meteorito que se aproximaba a gran velocidad amenazando a la tierra con su destrucción.

No es el único rapero que va a encontrar en el séptimo arte un lugar en el que expandir su figura artística. Eminem estuvo presente en los Oscar de 2022, llevándose el galardón de Mejor Canción gracias a 8 Millas. Otros no han alcanzado tal repercusión, pero sí que han trabajado en múltiples largometrajes como es el caso de Common en John Wick o Ice Cube en la cinta Boyz B the Hood de Spike Lee.