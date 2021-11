Más dura será la caída, el western de Jeymes Samuel producido por Netflix lleva varios días entre el contenido más visto dentro de la plataforma. Con un estilo heredado de Leone y por ende, de Quentin Tarantino, este western protagonizado exclusivamente por actores negros ha asombrado al mundo gracias a su banda sonora y a su colorida puesta en escena. Una modernización del género en el que el rapero Jay Z ha ejercido como principal productor, junto al portal de streaming de “la gran N”. Ahora, el protagonista Jonathan Majors ha querido explicar en profundidad ese giro final de guion que tiene la película.

(A continuación se van a revelar partes importantes de la trama de Más dura será la caída)

Majors, en una entrevista para Entertainment Weekly señaló que el final de este western iba sobre qué es lo justo. El personaje principal es Nat Love, un forajido que persigue al hombre que mató a su padre y madre y que además, dejó en él la marca de una cruz en la frente siendo un niño. Un Love ya mayor consigue vengarse de todos los responsables, menos del hombre que apretó el gatillo, Rufus Buck. El peligroso líder de la banda está encerrado en una prisión de Yuma, pero todo cambia cuando consigue escaparse, gracias a sus secuaces y a un indulto.

No obstante, en el giro final de la trama de Más dura será la caída, Buck le revela a Love que comparten padre, y que el asesinato de este, se debe a su sed de venganza por lo que su progenitor común le hizo a la madre de Buck. El antagonista del film le pide a Love que haga lo que él no pudo hacer: matar a su propio hermano. “En esa escena, la razón por la que es así es porque hay mucho conflicto interno para ambos. Lo único es que Nat no lo vio venir”, confesaba Majors a la EW.

En la escena posterior, cuando Mary (Zazie Beetz) le pregunta si el diablo ya está muerto, Love responde: “No lo sé”. Dejando entrever que quizás haya algo de Rufus en él y que matándolo no ha conseguido saciar su similitud y cierta compasión con el personaje interpretado por Idris Elba. “El círculo de la vida…Nunca se cierra realmente, nunca termina realmente”, terminaba de explicar Majors.