En la filmografía de Quentin Tarantino existen muchos elementos identificativos, reconocibles al instante por los amantes de su cine. Esto, sucede básicamente porque el cineasta tiene un estilo propio que ha consolidado a base de consumir cine desde que tiene uso de razón. La música, las secuencias de baile, los diálogos ingeniosos, la violencia y las referencias a la culturar pop son tan sólo, algunos de los sellos de su obra. Pero es en realidad, una parte del cuerpo femenino lo que parece ser una obsesión visual tanto para él como para sus acólitos, quienes los buscan y hasta que no los ven en pantalla no se quedan tranquilos. Se trata de los pies de las mujeres en su obra. En una entrevista para la revista GQ, Tarantino habla del fetichismo resaltando que no le da tanta importancia como pueda parecer.

“No me lo tomo en serio” decía el director, aunque desde el medio resaltaron la reacción de decepción y suspiro que tenía en el rostro cuando escuchó la pregunta. “Hay muchos pies en muchas películas de buenos directores (…) antes que yo la persona que definió el fetichismo de los pies fue Luis Buñuel, otro directo de cine. Y Hitchcock fue acusado de eso, y Sofia Coppola ha sido acusad de eso” señalaba Tarantino.

En realidad, al igual que sucede con otros planos, secuencias o particularidades de su imaginario fílmico, su ejecución visual no es más que un conjunto de referencias. El director de Pulp Fiction imita todas aquellas cosas que le fascinan de otros autores, creando en su conjunto, un cine de referencias culturales. Por tanto, ni siquiera algo como los pies, por lo que es altamente reconocido es, propiamente suyo. Tarantino habla del fetichismo como algo no tan inusual, pero lo cierto es que parece que es una marca que le va a perseguir siempre.

Brad Pitt bromeó sobre ello cuando recogía su premio a Mejor Actor de Reparto en el Screen Actor Guild por Érase una vez en Hollywood. “Quiero agradecer a mis compañeros de reparto”, señalaba Pitt, antes de desplegar una lista y comenzar a enumerar: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, los pies de Margot Robbie, los pies de Margaret Qualley, los pies de Dakota Fanning (…) Quentin ha separado a más mujeres de sus zapatos que la TSA” (la administración que gestiona la seguridad en los aeropuertos en Estados Unidos), finalizaba Pitt.