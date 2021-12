Ariana Grande ha vuelto por todo lo alto. La artista estadounidense se ha unido a Kid Cudi para lanzar ‘Just look up’, una canción que formará parte de la película ‘Don’t look up’, la comedia de Adam McKay que llegará a los cines el próximo viernes 10 de diciembre.

‘Just look up’ es una canción producida por Nicholas Britell y que ha sido escrita por él mismo junto a Ariana Grande, Kid Cudi y Taura Stinson. Una canción muy esperada, que ha unido las voces de estos dos grandes artistas estadounidenses por primera vez.

Se trata de una canción muy especial para la intérprete de ‘God is a woman’, debido a que poco a poco está cumpliendo su sueño de acercarse a la industria cinematográfica. Todo ello después de que se confirmase su papel protagonista en una nueva película inspirada en un musical de Broadway del Mago de Oz.

so incredibly honored and thrilled to have done this with you ! #justlookup from @dontlookupfilm out tonight 🧚🏼♂️ https://t.co/Ks172pGXqZ @NicholasBritell https://t.co/yGCOKuKYHk

— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 2, 2021