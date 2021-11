Ariana Grande prepara su vuelta a los rodajes. La artista estadounidense, que saltó a la fama siendo actriz, hacía tiempo que quería volver a ponerse delante de una cámara metida en el papel de un personaje, y por fin, ese regreso cada vez está más cerca.

Tal y como ella ha confesado en varias ocasiones, siempre ha sido una auténtica fan de los musicales de Brodway, en concreto de ‘Wicked’, y por casualidades de la vida, unos cuantos años después de su estreno, la artista se convertirá en una de las protagonistas de la película adaptación de este musical.

‘Wicked’ cuenta la historia de cómo Elphaba se convierte en la malvada bruja de Oz le ha cautivado desde siempre. Una historia que siempre ha cautivado a la artista, y de la que ahora será partícipe.

El musical ‘Wicked’ triunfó en Broadway desde el primer momento. La visión de la historia de las brujas de El Mago de Oz, cautivó a millones de personas, y ahora, será llevada al cine, siendo el debut cinematográfico de Ariana Grande, con un papel protagonista.

Muy emocionada, la artista estadounidense ha compartido esta noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen muy emotiva del momento en el que supo que sería una de las protagonistas de la película. «Querida Cynthia, el honor ni siquiera empieza a cubrirlo. Qué ganas de abrazarte. Nos vemos en Oz», escribió.

De esta forma, Ariana Grande cumple otro sueño, después de haber sido fan incondicional del musical desde que era una niña, como ha demostrado a lo largo de los años. Y ahora, será una de las protagonistas de la historia que siempre le cautivó.

the evolution of ariana stanning wicked and getting the glinda role pic.twitter.com/xLfiuumpiN

— sam is a fan account (@giawsam) November 5, 2021