The Batman es el primer gran estreno de este 2022. La cinta protagonizada por Robert Pattinson tiene en su haber una buena cantidad de villanos, aunque el antagonista de este reboot es claramente Enigma, encarnado por el opaco Paul Dano. Después de rumorearse que esta primera película presentará al Joker para una secuela y ver entre el reparo a John Turturro como el mafioso Carmine Falcone, el último de los malos que tendrá una breve aparición es Oswald Cobblepot, alias el pingüino. Este es interpretado, tras varias horas de maquillaje por Colin Farrell. Sin embargo, a pesar del parecido físico que Farrell ha logrado mantener con el gánster, existe una característica que no ha podido mostrar en pantalla: Fumar.

El actor contó al periodista Jakes Takes que había luchado en el set para que el Pingüino se fumase un cigarro: “Luché valientemente por un cigarro, incluso dije en un momento: ‘¿Puedo apagarlo?’, y me dijeron que no”. El Oswald “Oz” que conoceremos en el film todavía no ha encarado la energía del villano que conocemos en los cómics. “Me encantaría explorarlo porque no es un subjefe, no es un jefe, es sólo un soldado de Falcone en esta etapa. Pero tiene una gran ambición y sueña con hacer grandes cosas”, relataba Farrell, quien después de su breve aparición tendrá una serie propia con el personaje en HBO Max, del mismo modo que la Warner Bros hizo con la serie de El pacificador.

Los estudios llevan años contra el tabaco

Lo de Warner Bros y el cine de superhéroes no es un caso aislado. Cada vez vemos a menos personajes fumar en las películas. Aun así, todavía existen directores de autor que este año han puesto en la primera línea de la industria a personajes consumiendo nicotina. Pedro Almodóvar en Madres paralelas y Ryûsuke Hamaguchi en Drive my car son algunos de los pocos cineastas que han escenificado el consumo de tabaco este año.

Por ejemplo, el caso de Disney y su política antitabaco es la más detallada. La compañía del Ratón tiene prohibida la representación del tabaco tanto en Disney Animation, como en Pixar, Marvel y Lucasfilm, siempre y cuando estas producciones sean aptas para menores de 13 años o que en consecuencia representen a personajes históricos que puedan haber fumado en su época, matizando una representación desfavorable en el acto.