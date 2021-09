Sin tiempo para morir comenzó a ofrecer los primeros preestrenos en España y en Reino Unido (donde se realizó la premiere) desde ayer. Si la aparición en la cartelera de una entrega de la franquicia Bond es ya, en sí mismo un acontecimiento destacable, esta lo es todavía con más razón debido al cambio de etapa e interprete que se le presupone. La pandemia alargó en exceso la posibilidad de ver la despedida de Daniel Craig, en una cinta envuelta en el misterio sobre el futuro de la saga ¿quién será el nuevo James Bond? ¿Cómo despedirán al personaje? ¿Qué objetivo tiene realmente el villano interpretado por Remi Malek? El próximo viernes, 1 de octubre todas las dudas se despejaran tras el estreno oficial en nuestro país, pero no obstante, las primeras reacciones ofrecen jugosas pistas sobre lo que nos espera.

#NoTimeToDie is LOADED with everything you expect in a Bond film but also has a lot of surprises. Was on the edge of my seat for like half the movie. You def want to have the events of #Spectre fresh in your mind before watching. Loved Daniel Craig as James Bond. Great sendoff. pic.twitter.com/0JAm9dyrFQ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) September 28, 2021

Steven Weintraub, el editor del medio Collider publicaba en twitter su reacción nada más salir de la proyección: “#NoTimeToDie (Sin tiempo para morir) está cargada de todo lo que esperas en una película de Bond, pero también tiene muchas sorpresas. Estuve al borde de mi asiento durante la mitad de la película. Definitivamente quieres tener los eventos de Spectre frescos en tu mente antes de verla. Me encantó Daniel Craig como James Bond. Gran despedida”. Por otra parte, Matt Goldberg, otro periodista del mismo tiempo apunta a que el guion a menudo es complicado, pero que este merece la pena por “el viaje emocional del personaje de Bond”.

I was kind of mixed on #NoTimeToDie . The script is very rough, but it knows to center Bond’s emotional journey, which helps it along and let it be fun even when the story is bloated and convoluted. Look for my full review on @Collider tomorrow. — Matt Goldberg (@MattGoldberg) September 28, 2021

Sin embargo, a pesar de la positividad inicial después de la proyección, algunos críticos encontraron varios “pero”, como la duración o las sensaciones finales de esta despedida. “La era Craig termina con un gemido” escribía el representante de la web slash film a la vez que mostraba su desencanto con el tiempo que sí que parece tener, en contradicción al título: “No hay razón para que esto sea tan largo, el chico malo Rami malek es un sueño total, y la película se siente extrañamente inerte. Oh bien. Siempre tendremos Casino Royale”.

NO TIME TO DIE: The Craig era ends with a whimper. There’s no reason for this to be as long as it is, Rami Malek’s bad guy is a total snooze, and the movie itself just feels oddly inert. Oh well. We’ll always have CASINO ROYALE. — Chris Evangelista (@cevangelista413) September 28, 2021

Desde Uproxx, Mike Ryan era bastante más duro con la historia que ha filmado Cary Fukunaga. “Sin tiempo para morir es una tontería en su mayoría, una trama absurda a nivel de Roger Moore. Pero amo a Roger Moore y estaba de humor para una trama ridícula. Craig es genial (aunque el final intenta ir hacia algo conmovedor y no estaba metido en esa parte)”, escribía en su tuit Ryan.