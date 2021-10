Uncharted es una de las adaptaciones del mundo de los videojuegos más esperadas por los fans. Por un lado porque el juego ha sido aclamado por la crítica como una especie de Indiana Jones moderno, llegando a lanzar 4 entregas llenas de acción, misterio y templos perdidos. Sony Pictures, sabedora del tirón escogió a uno de sus actores más importantes en nómina, Tom Holland para rodar una precuela con el director de la primera Venom, Ruben Fleischer. La película de Uncharted se ha retrasado en muchas ocasiones debido a la pandemia, pero una vez superado el punto más álgido y con el regreso del público a las salas, no parece que la cinta vaya a moverse de la última fecha fijada para su estreno, el próximo 11 de febrero de 2022.

La información, que no ha sido confirmada por Sony Pictures, la ha lanzado Daniel Richtman a través de la página Patreon (vía ComicBook). No sería nada extraño, debido a que la película lleva terminada bastante tiempo y el estreno está muy cerca como para no haber lanzado siquiera un teaser.

Una producción accidentada y una elección de casting cuestionable

Lo que no seguro que no sabe mucha gente, es que la película Uncharted lleva en desarrollo prácticamente una década, pasando por varios directores, provocando retrasos más allá de la pandemia vivida en 2020. Hasta ahora sólo hemos recibido imágenes promocionales que muestran a Tom Holland en el papel protagonista y a Mark Wahlberg en el papel de su mentor, Victor Sullivan.

El propio Holland señalo que la adaptación era un poco como si “Indiana Jones y James Bond tuvieran un bebé”. No obstante, aunque es un ídolo de masas, su fichaje en un principio, no encandilo a los fans del videojuego, que preferían otras opciones como Nathan Fillon, sin llegar a comprender demasiado bien el porqué de contar la historia desde la perspectiva de una precuela, cuando las cuatro entregas ofrecen material de sobra para mostrar a un Drake maduro y experimentado. La productora tiene también otros estrenos inminentes por resolver como Cazafantasmas: Más alla o la adaptación de otro videojuego, Resident Evil. Ambos, con varios adelantos mostrados ya al público. Tocará esperar finalmente al día de mañana para saber si conocemos un poco más este caótico proyecto.