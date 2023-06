Primer teaser de ‘Twisted Metal’, la serie sobre el mítico videojuego

Anthony Mackie parece haber encontrado un camino alternativo para descansar de las películas de superhéroes y de su actual puesto como Capitán América titular. Y es que el actor es el protagonista de la nueva serie de Peacock, Twisted Metal. Producción que ya tiene un primer teaser tráiler:

Basada en la popular serie de videojuegos que PlayStation lanzó por primera vez en 1995, la adaptación con 10 títulos acaba de lanzar uno de sus primeros teaser tráiler, uno que muestra el primer vistazo al payaso Sweet Tooth enfrentarse al personaje de Mackie. El intérprete de Marvel ya apareció en el primer teaser, donde eligiendo un CD de música de su colección, rompía la cuarta pared para decirnos directamente: “Damas y caballeros, enciendan sus motores”. Seguido de una toma de Las Vegas postapocalíptica, donde el excéntrico conductor del camión de los helados definitivamente, no está vendiendo dulces congelados.

Cuando el actor de Marvel se inscribió en el proyecto, el personaje de John Doe fue descrito como un joven que habla “tan rápido como conduce”, mientras que la sinopsis habla de que este protagonista padece de amnesia y lo que busca es nada más y nada menos que una oportunidad de encontrar una comunidad en la que vivir. Con la ayuda de un ladrón de coches de gatillo fácil, Doe se enfrentará toda una serie de merodeadores salvajes que conducen vehículos de destrucción, incluido el terrorífico y sanguinario payaso. El reparto de Twisted Metal se completa con Nece Campbell (Scream), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Will Arnett (BoJack Horseman) y Thomas Haden Church (Spider-Man: No way Home).

Asad Qizibash, presidente de PlayStation Productions, ya explicó en un comunicado lo contentos que estaban en el equipo de tener a Mackie: “Estamos encantados de tener a Anthony Mackie a bordo. Su habilidad para mezclar comedia, acción y drama es perfecta para el mundo retorcido que estamos creando”. Esta ficción de los videojuegos tan sólo es otra viva prueba de la época dorada de las sinergias entre la industria audiovisual y el mundo de las consolas, donde The last of us se ha convertido en un fenómeno con millones de fans en todo el mundo y Super Maio Bros: la película tan sólo tiene por delante a Frozen 2 para ser la película de animación más taquillera de la historia.

Twisted Metal se estrena el 27 de julio en Peacock en los Estados Unidos, mientras que en Europa todavía tendremos que esperar para poder ver esta nueva serie en el que la primera temporada contará con 10 capítulos.