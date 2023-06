Anthony Hopkins sobre su papel en el UCM: «Si estás sentado frente a una pantalla verde, no tiene sentido actuar»

Anthony Hopkins interpretó al Dios Odín en el Universo Cinematográfico de Marvel en la primera película de Thor (2011), después tendría un papel más reducido en la secuela Thor: El mundo oscuro (2013) y una conclusión dramática para sus dos hijos en la ficción, Thor y Loki, a manos de su malvada hija Hera. Siendo un actor con experiencia y renombre a sus espaldas parece mentira que en un principio escogiese participar en un universo tan complejo como el que plantearon de inicio Kevin Feige y su equipo. Ahora, el dos veces ganador del Oscar ha hablado sobre cómo es para un actor tan clásico, actuar frente a una producción llena de efectos especiales.

“Me pusieron una armadura; me pusieron una barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado frente a una pantalla verde, no tiene sentido actuar”, aseguraba Hopkins. Una reflexión que ya meditó Christian Bale al considerar que emplear un estilo de actuación como el Método, cuando se estrenó en Marvel con Thor: Love and Thunder. “Hubiera sido un intento lamentable hacer eso, ya que estoy tratando de obtener ayuda para sacar y sacar los colmillos y explicar que me rompí una uña o que me estoy tropezando con la túnica”, le contaba el galés a la revista GQ el año pasado.

La queja de los intérpretes al enfrentarse a las pantallas verdes no es ninguna novedad, el propio ganador del Oscar contaba lo complicado y perdido que se sintió en el rodaje del cierre de trilogía que dirigió Taika Waititi: “Es la primera vez que hago eso. Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes buena gente. Tienes otros actores que tienen más experiencia. ¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes ni idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferencia una etapa de la siguiente”. Sin ser una cuestión de edad, ni Bale ni Anthony Hopkins tenían la más remota idea de qué es lo que estaban haciendo, otorgándole al asunto casi un enfoque “sin sentido”.

A Hopkins pudimos verle el año pasado en títulos tan dispares como Armageddon Time, Zero Contact y El hijo, mientras que este año podremos verle en la última película de ciencia ficción Zack Snyder como director para Netflix, Rebel Moon. Con lo que conociendo al director de 300, Hopkins habrá tenido que volver a lidiar con los incómodos croma.