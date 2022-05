Nuevo tráiler de ‘Thor: Love and thunder’: el villano de Christian Bale hace su aparición

Hace ya un mes que vimos el primer teaser de Thor: Love and thunder, la película sobre el dios del trueno que continuará sus aventuras después del enfrentamiento final contra Thanos en Endgame. Por lo que se pudo apreciar, la historia se centraría en una crisis existencial por parte del protagonista, que después de subirse a bordo de la nave de los Guardianes de la Galaxia, se da cuenta de que ya no quiere pelear, aunque el personaje se haya quitado todos los kilos de más que le vimos en la última entrega de los Vengadores. También nos dejaba un breve destello de Natalie Portman empuñando el mjolnir, pero ni rastro del Gorr, el villano al que interpreta Christian Bale. Por suerte, no queda prácticamente nada para poder ver este capítulo de inflexión para el arco del personaje y por fin, tenemos un adelanto que pone todas las cartas encima de la mesa.

El nuevo adelanto de Thor: Love and thunder comienza con Korg (Waititi) contando la historia de Thor a unos niños, hasta que termina la narración cuando se da cuenta de que haya más de un Dios del trueno en el mundo, ya que Jane Foster (Natalie Portman) se ha convertido en Mighty Thor. La llegada de este antiguo amor trastoca un poco a Thor, pero este tampoco tiene demasiado tiempo para asimilarlo ya que ambos, junto a la actual reina de Asgard Valkyria (Tessa Thompson) van a enfrentarse al enemigo más peligroso (con el permiso de la Hela de Cate Blanchett): Gorr, el carnicero de dioses (Christian Bale). El objetivo del personaje interpretado por el ganador del Oscar es el de que todas las deidades terminen muertas debido a su egoísmo.

Si Thor: Ragnarok fue una auténtica revolución tanto en tono como en forma, Love and thunder parece tener, más si cabe, la firma de Taika Waititi en cada fotograma. Nuevos mundos, mucho rock and roll y un Thor poderosamente influenciado por el amor que el neozelandés siente por Flash Gordon, cómic sobre el que por cierto, Waititi también prepara un nuevo largometraje. Por otro lado, el tráiler permite ver a Russell Crowe interpretando a Zeus y dejando en paños menores al actor australiano.

¿Pero dónde se encuentra aquí el multiverso? Thor: Love and thunder es la película número 29 del Universo Cinematográfico de Marvel y a pesar de que sabemos más de ella a estas alturas que de anteriores estrenos de la franquicia, seguimos sin conocer una sinopsis verificada de la cinta. Spiderman: No way home y Doctor Strange en el multiverso de la locura expandieron el tema central de esta fase ideada por Kevin Feige y…quién sabe si esta Thor femenina no es fruto de otro universo. La cuarta película en solitario del dios del trueno llegará a los cines el próximo 8 de julio.