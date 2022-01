Este fin de semana la actriz Tessa Thompson causó cierto revuelo sobre su personaje en Thor: Love and thunder, cuando habló en una entrevista concedida a W Magazine. En ella señalaba los poderes del personaje que lleva interpretando desde Thor: Ragnarok, Valquiria. Su rol fue una de las grandes sorpresas de la tercera película del Dios del Trueno, siendo una guerrera francamente fuerte y una aliada envidiable para Asgard en el futuro. Actualmente en la cronología de Marvel, Valquiria es la reina de Asgard en la tierra, después de que el propio Thor le haya concedido dicho título, marchándose de esta forma con los Guardianes de la galaxia. Este ángel de la mitología nórdica aparecerá en la esperada cuarta entrega pero ¿Qué papel jugará? ¿Mostrará nuevos poderes?

Tessa despertó el interés de los fans cuando en la entrevista mencionó varios de los poderes de Valquiria: “Ella puede sentir cuando alguien está cerca de la muerte, y lo lleva al Valhalla, que es esencialmente el más allá”, contaba la actriz que continuaba señalando más habilidades de su personaje. “Ella puede revivir a la gente, Pero cuando revive a la gente, a veces termina en su cuerpo. Es algo extraño. Puede ser bastante erótico. Y luego tiene una fuerza sobrehumana y es esencialmente Dios”, terminaba apuntando.

Estas declaraciones supusieron un gran revuelo del fandom, pues comenzaron a elucubrar sobre la futura producción y si esas declaraciones tenían algún tipo de doble sentido respecto a la nueva entrega de la franquicia. “¿Morirá Thor?” “¿lo resucitará Valquiria?” “¿Será ese el origen y trasformación de Jane Foster en Mighty Thor?”, de esta forma las teorías sobre que la actriz había propiciado un relevante spoiler de la cinta se hicieron notar en las redes.

Sin embargo, ahora Tessa Thompson ha querido aclarar lo sucedido y lo que quería apuntar cuando le preguntaron por los poderes de Valquiria: “Al hablar de Valquiria…estaba hablando en general de poderes que son canon y que me encantan al leer los comics y no de Thor: Love and thunder”, contaba en esta ocasión a MovieWeb.

Finalmente aclaró que ella “No será un hogar para spoilers”. Thor: Love and thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022.