Al igual que con la mayor parte de las películas que Marvel plantea lanzar en su fase 4, no tenemos ni idea de que pasará con Thor: Love and Thunder. Sabemos que el villano será Christian Bale, interpretando a Gorr el carnicero de Dioses y que Natalie Portman y su Jane Foster heredarán el martillo de Thor, pero no sabemos cómo se producirá esa transición ni cuál será el destino del Vengador de Chris Hemsworth. La cuarta película del superhéroe lo convierte en miembro del UCM con más películas en solitario, aunque concretamente en esta volverá a estar acompañado por Chris Pratt y Karen Gillan como sus correspondientes Guardianes de la galaxia. La cinta se encuentra en plena postproducción, lo que ha llevado a Michael Giacchino a confirmar su puesto como compositor de la banda sonora original.

El compositor que ganó el Oscar por Up es un colaborador habitual del grupo Disney, habiendo creado la identidad sonora de varias historias de Marvel, como las entregas de Spider-Man o Doctor Strange. Pero donde más ha brillado Giacchino es en Pixar. Al éxito de Up, hay que sumar que el de Nueva Jersey compuso la banda sonora original de Los increíbles 1 y 2, Cars 2, Del revés y Coco. Dentro del campo de la ciencia ficción, tiene el honor de haber estado en dos de las sagas espaciales con más fans, siendo parte del departamento de música de la primera Star Trek de J.J. Abrams y de Rogue One: Una historia de Star Wars.

Taika Waititi vuelve a dirigir una historia del heredero de Asgard, después de los grandes resultados obtenidos con Thor: Ragnarok. La entrega que antecede cronológicamente a Vengadores: Infinity war, está considerada como la mejor película en solitario del héroe, pero también como una de las más sólidas del UCM. Se trata por tanto, de la segunda colaboración entre el neozelandés y Michael Giacchino tras firmar juntos el éxito de Jojo Rabbit.

Thor: Love and thunder se estrenará en cines el próximo 8 de julio del 2022, situándose justo en el centro cronológico de la fase 4 de Marvel. Después llegarán Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man y la avispa: Quantumania, Guardianes de la galaxia vol.3 y una hipotética cita final con Los cuatro fantásticos.