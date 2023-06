Primer cartel de ‘Rebel Moon’: lo nuevo de Zack Snyder para Netflix

Netflix acaba de lanzar el nuevo cartel de Rebel Moon, la nueva película de ciencia ficción que ha dirigido Zack Snyder. Un par de años después de estrenar Ejército de muertos, el estudio vuelve a contar con el director de 300 y Watchmen para crear lo que posiblemente sea una potencial franquicia para “la gran N roja”. La puesta por el filme parece total, tanto es así que la plataforma prepara un estreno simultáneo con los cines que contenga un director’s cut alternativo para presentar los elementos más explícitos. Snyder está de vuelta, con una aventura a gran escala digna de algunos de los mejores títulos de su filmografía.

War comes to every world. @RebelMoon. December 22 on Netflix. pic.twitter.com/hkLObXHEqE

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2023