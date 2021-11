Zack Snyder comienza a mover las preproducción de su segunda película con Netflix, la aventura de ciencia ficción que, según él es una mezcla de Star Wars y el cine de Kurosawa. La cinta llevará por título Rebel Moon y ahora, gracias a Deadline hemos podido saber que la actriz Sofia Boutella será la protagonista.

Sofia Boutella saltó a la fama gracias a un papel secundario en la película Kingsman: El servicio secreto a asumir roles con más peso en producciones variadas como La momia, Atomic Blonde y la película de HBO Farenheit 451, basada en el libro homónimo escrito por Ray Bradbury. Según la información, la elección de Snyder fue muy fácil, debido a que la actriz hizo una prueba increíble que impresionó al director. La historia está escrita por Snyder y Kurt Johnstad y tratará sobre cómo una colonia pacífica al borde de la galaxia intenta sobrevivir tras las constantes amenazas del ejército tiránico de Balisarius. Esta región mandará a una joven de pasado misterioso (se presupone que Sofía Boutella) para reclutar a guerreros de planetas vecinos que quieran ayudarles en su lucha contra el ejército que doblega a su humilde población.

De aquí se deduce lo que Snyder quiere decir con que su historia tiene algo de Kurosawa, pues esta trama corresponde a la que ya hemos visto tantas veces repetida en los cines y que nació con Los 7 samuráis. En la plataforma de streaming se estrenó recientemente Ejército de los ladrones, spin off que produce bajo la creación del universo de su historia de zombis de Ejército de los muertos. El cineasta se encuentra ahora mismo terminando la serie de animación que versa también sobre el mismo universo postapocalíptico, titulado Ejército de los muertos: Lost Vegas. Después de terminarlo comenzará el rodaje de Rebel Moon, pero esto no supondrá el abandono del mundo de los zombis, ya que Snyder volverá con la secuela titulada Planet of the dead.

El director ya ha abandonado su participación en Dc y Warner, por lo que ahora solamente parece centrado en contar sus propias historias y en crear sus universos cinematográficos, donde se asegura tener un 100% del control creativo de su contenido.