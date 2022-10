Prepara el Halloween más terrorífico con las películas de miedo favoritas de los mejores cineastas

Dentro de poco más de una semana se celebrará la noche de Halloween, el mejor evento del año para disfrazarse, asustar y en definitiva divertirse con las historias de mitos y leyendas de un género que abarca desde la literatura al mundo del cine. Precisamente por esto último, la semana del 31 se convierte en una jornada maratoniana de películas de miedo. Todo el mundo tiene sus cintas favoritas, pero ¿conoces las de algunos de los mejores cineastas del mundo?

Pedro Almodóvar

‘Arrebato’

El realizador manchego tira para casa con sus preferencias del género y además, como no podía ser de otra forma, menciona un largometraje con un potente sello autoral. Arrebato de Iván Zulueta no es seguramente una historia de terror al uso, pero independientemente de su juego con el cine experimental, hay que reconocer que el filme del guipuzcoano es apabullante y descorazonador. Una suerte de viaje a lo desconocido. Y es que no hay nada que provoque más terror que la incertidumbre de lo inexplicable.

Bong Joon Ho

‘Midsommar’

Los gustos del responsable de Parásitos y Snowpiercer son bastante más actuales que los del director español. A Joon Ho le apasionó el trabajo de Ari Aster, del cual dijo que iba “más allá de las trampas del género”, ofreciendo un verdadero y profundo horror. Un horror que es primitivo e ineludible. Para el surcoreano, Midsommar no sólo es una de las mejores películas de miedo, sino que es una obra que está llamada a cambiar la manera existente de contar historias.

Tim Burton

‘El hombre de mimbre’

No fue en sus inicios una historia muy exitosa, no obstante eso a Tim Burton le importa bien poco. El realizador gótico por excelencia cree que la película de Robin Hardy es como un sueño extraño. Desde luego e un auténtico merito conseguir que un realizador como el director de Eduardo manostijeras catalogue este largometraje como “una mezcla extraña de elementos muy raros”.

Wes Anderson

‘La semilla del diablo’

Desde luego, el género del terror no es el primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el imaginario de Wes Anderson. Eso no quita para que el realizador indie por excelencia no presuma de gustos terroríficos. Para Anderson, La semilla del diablo ha sido una fuente de influencia inagotable que valora como “un guion fantástico”.