Denis Ménochet, premio al mejor actor en los Goya 2023

Aunque los pronósticos no tenían nada claro el resultado, al final ha sido los brazos de Denis Ménochet loa que han alzado el Goya 2023 a mejor actor. Una consideración por la que el intérprete ha querido agradecer a los académicos a su familia y a parte del equipo el apretado triunfo de una categoría que, al igual que el resto de las nominaciones era difícil de decidir, dado el nivel de sus protagonistas. Y es que a falta de una evidente actuación superior, cualquiera de los 5 rostros (Denis Ménochet, Luis Tosar, Nacho Sánchez, Miguel Herrán y Javier Gutiérrez) habría sido el indiscutible favorito de anteriores ediciones. Finalmente, con total merecimiento, el nombre de Denis Ménochet ha resonado en el patio de butacas y todos los asistentes en aplaudido la decisión.

Año de autores y de actores

Se ha hablado mucho del nivel de las películas españolas en esta 37ª edición de los premios Goya 2023. No es para menos, si repasamos las notas que tienen en Filmaffinity las nominadas a mejor película (Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77) podemos ver como la media en la nota supera el 7 sobre 10. Una puntuación muy alta para la plataforma cinéfila. Pero, más allá de la puntuación, los premios internacionales han encumbrado el cine patrio. Por ejemplo, la Alcarràs de Carla Simón ganó la Berlinale, mientras que As bestas triunfó en el Festival de cine de Tokio.

Si bien el nivel general de las producciones ha sido excelso, las interpretaciones, tanto principales como secundarias, no han sido para menos. Tanto es así, que estos Goya 2023 dejan personajes para el recuerdo como los terroríficos Diego Anido y Luis Zahera en As bestas, la lección de oficio de Bárbara Lennie en Los renglones torcidos de Dios o las enormes Laia Costa y Susi Sánchez en Cinco Lobitos.

El palacio Fibes de Sevilla de este modo recoge la ovación a Denis Ménochet por su interpretación en As Bestas, un mérito más que merecido por parte de un sufrido papel, uno de los mejores de su carrera. Las grandes obras de este año, se han apoyado más que nunca en las interpretaciones masculinas y femeninas de las seleccionadas. Un duro palo para aquellos que aseguran que nuestra cosecha de actores no es lo suficientemente buena como la de otras industrias.