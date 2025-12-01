Es una de las películas más taquilleras de Brad Pitt y Netflix la va a eliminar en pocos días

A pesar de las múltiples novedades que se anuncian todas las semanas en el streaming, nunca está de más poner el foco en aquellos grandes títulos que las plataformas eliminan periódicamente. Sobre todo, porque lo suscriptores suelen presuponer casi de forma inconsciente que todos esos largometrajes pendientes estarán siempre dentro de los catálogos de dichas marcas de vídeo bajo demanda. Por eso hoy recomendamos una de las películas más taquilleras de Brad Pitt, cuya permanencia en Netflix tiene los días contados. Nos referimos al superventas homónimo de Max Brooks, Guerra Mundial Z.

Estrenada hace casi ya un cuarto de siglo, la cinta de supervivencia dirigida por Marc Forster fue uno de los proyectos que mejor funcionaron en la cartelera del 2013. Sin embargo, su holgado presupuesto evitó que hoy tuviésemos toda una saga de secuelas. Porque sí, Guerra Mundial Z recaudó 540 millones de dólares en el box office internacional, pero le costó a Paramount unos 190 millones de costes que, sumados a la inversión promocional de marketing posiblemente ronde los 300 millones. Dudas que no evitaron que en aquel momento fuese el filme de zombis con más recaudación de la historia y hasta este verano, con el estreno de F1: La película, el título de Pitt comercialmente más exitoso con un rendimiento en Netflix digno de cualquier superproducción actual. Desgraciadamente para los fans del género y para los acólitos del ganador del premio de la Academia, a Guerra Mundial Z le quedan pocas horas para desaparecer del abanico de contenidos del servicio online fundado por Reed Hastings y Marc Randolph.

¿Hasta cuándo podremos ver esta película de Brad Pitt en Netflix?

Guerra Mundial Z dirá adiós al catálogo de Netflix el próximo viernes, día 5 de diciembre. Por suerte y gracias a la variedad de opciones del streaming, el filme todavía estará para ver bajo suscripción en Prime Video.

La sinopsis oficial es la siguiente: «De la noche a la mañana, decenas de países comienzan a ser invadidos por una legión de caminantes que devoran todo a su paso. La única esperanza pasa por Gerry Lane, un experto investigador de las Naciones Unidad que intentará evitar el fin del mundo en una carrera contrarreloj en la que cada vez hay más infectados. Lane deberá recorrer el planeta para encontrar una cura que termine con la epidemia, evitando el fin del mundo».

Aparte de Pitt, el casting de la película se completa con Mireille Enos, Daniella Kertesz, David Morse, Matthew Fox, Eric West y James Badge Dale, entre otros. La adaptación del libreto corrió a cargo de Matthew Michael Carnahan y de los guionistas de la serie Perdidos, Drew Goddard y Damon Lindelof.

¿Habrá segunda parte de ‘Guerra Mundial Z’?

Desde su estreno, Paramount ha coqueteado con la idea de producir una Guerra Mundial Z 2. Después de varias cancelaciones, parece que hay una puerta abierta a un hipotético estreno para 2027 con Pitt de nuevo como protagonista.

Por el momento, el actor está inmerso en la película spin-off de Érase una vez en Hollywood, The Continuing Adventures of Cliff Booth. En 2027 tiene pendiente el estreno de The Riders, del director de Cónclave, Edward Berger.