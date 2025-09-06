La película que emiten hoy en Telecinco es lo mejor que vas a ver en mucho tiempo: risas aseguradas

Los servicios de streaming han cambiado en gran medida, el paradigma de nuestro consumo audiovisual doméstico. Las múltiples plataformas estrenan decenas de contenidos semanalmente, haciendo casi imposible seguir el ritmo de las tendencias. Por eso de vez en cuando, debemos recordar que las televisiones siguen programando grandes títulos que pueden sorprendernos gratamente. Es el caso de la película programada hoy por Telecinco: uno de los mayores éxitos comerciales en la taquilla española reciente.

No, no nos referimos a una de las últimas cintas familiares de Santiago Segura. El filme en cuestión es 8 apellidos marroquís, la brillante comedia repleta de estereotipos que en el pasado 2023, reunió en cines nada más y nada menos que a casi 2 millones de espectadores en las salas. El triunfo del largometraje dirigido por Álvaro Fernández Armero espera ser memorable ahora en la pequeña pantalla, aprovechando el crecimiento de una audiencia que acaba de regresar a la rutina, tras el comienzo del mes de septiembre. Y claro ¿existe alguna forma mejor de anestesiar el tedio posvacacional que con unas buena ristra se carcajadas?

La película de hoy en Telecinco

La sinopsis oficial de 8 apellidos marroquís es la siguiente: «Con el objetivo de honrar el legado de su marido recién fallecido, Carmen quiere recuperar ‘El Sardinete’, el primer barco que este tuvo en su flota. El problema es que para volver a tomar posesión del navío, deberá viajar a un puerto marroquí en el que se encuentra anclado. La viuda inicia así un viaje desde Cantabria, acompañada por su hija Begoña y su ex yerno, Guillermo. Mientras este último desea recuperar el amor de Begoña entre choques culturales, la familia descubrirá el mayor secreto del difunto».

El filme concentra en su reparto a varios rostros conocidos de la interpretación nacional. Desde Elena Irureta (Patria), quien interpreta a la esposa protagonista, pasando por Michelle Jenner (Los hombres de Paco) y Julián López (Pagafantas), que dan vida a Begoña y Guillermo. Completando el casting secundario, encontramos a María Ramos (Malaka), Abdelatif Hwidar (Fariña),Hamza Daidi (El mejor verano de mi vida) y Antonio Resines (Los Serrano).

Según la parrilla oficial de la cadena, la película 8 apellidos marroquís comenzará su emisión hoy en Telecinco, a partir de las 22:00 horas, tras el espacio informativo del tiempo. En cines, el trabajo de Fernández Armero bajo el guion de Daniel Castro, consiguió recaudar 12 millones de euros. Siendo de esta forma la cinta española más taquillera del 2023, superando a Campeonex y Vacaciones de verano.

Actualmente, 8 apellidos marroquís no se encuentra gratis con ninguna suscripción al streaming, así que su visionado supone una oportunidad única para aquellos amantes de la comedia española.

¿Tiene relación con ‘8 apellidos vascos’?

Al leer el título de la cinta, cualquiera podría asumir que 8 apellidos marroquís es una continuación de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. En realidad esta tiene protagonistas diferentes, aunque comparten humor y filosofía cómica.

La decisión por supuesto, no estuvo exenta de polémica. La película en realidad iba a llamarse Casi familia, pero su distribuidora Universal Pictures le cambió el nombre para que se la asociase con el éxito comercial del trabajo de Emilio Martínez-Lázaro.