Santiago Segura confirma el dineral que deben pagar los aspirantes de ‘MasterChef’ si filtran quién gana

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, MasterChef se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, recientemente, hemos puesto punto y final a una nueva edición del programa, en la que Gabriela Hinojosa consiguió hacerse con la victoria tras un apasionante duelo con Bea Negro. Esta última entrega de la edición estuvo repleta de emoción, a pesar de que se grabó hace meses. Por lo tanto, los propios concursantes tienen la oportunidad de revivir su paso por MasterChef desde sus casas. Así pues, es evidente que todos ellos ya saben quién es el ganador antes de que se lleve a cabo la emisión de la final. Aun así, tienen completamente prohibido desvelar ese dato, así como cualquiera que tenga relación con lo que suceda en el programa.

Si no cumplen con su palabra, deben enfrentarse a una multa de lo más cuantiosa. Santiago Segura, que participó en la tercera edición de MasterChef Celebrity ha desvelado el dineral que deben pagar los concursantes si se les escapa el nombre del ganador del talent culinario. Ante las cámaras de los compañeros de Europa Press, el director de Padre No Hay Más Que Uno 5 ha sorprendido al hablar sobre este asunto. Y no solamente eso, sino que ha querido compartir datos: «Todo eso de los papeles de confidencialidad da un poco de vergüenza, pero yo creo que a veces… A mí en MasterChef me dieron un papelito, que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Y dije, no, no voy a decir nada», reconoció. A pesar de que a priori es un dato que pocos conocían, lo cierto es que ya se ha mencionado en otra ocasión, a través de dos ganadores de MasterChef Celebrity.

En una entrevista en El Partidazo de COPE, el periodista Juanma Castaño no tuvo reparos a la hora de confirmar que, en el contrato del talent culinario, «había más penalizaciones que sueldo». Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «La penalización es muy elevada y una parte del contrato es que no se puede decir la penalización».

A pesar de todo, Miki Nadal no dudó un solo segundo en confirmar las sospechas de los colaboradores del programa: si algún aspirante revelaba algún dato del programa o el nombre del ganador de la edición, tendría que pagar una cifra de 100.000 euros.

Lejos de que todo quede ahí, José María Royo, semifinalista de MasterChef 8, también habló de esta cantidad de dinero. En una entrevista para Última Hora, el empresario desveló que le dieron un gran motivo para no desvelar ningún detalle sobre su edición, ni mucho menos confesar quién era el ganador: «Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar», explicó.