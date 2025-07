‘MasterChef 13’: ¿quién ha ganado la edición y cuánto dinero se ha llevado?

La pasada noche del 30 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la gran final de MasterChef 13. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Por ello, nadie ha querido perderse el desenlace de esta arrolladora edición. De esta manera, el programa comenzó con una primera prueba para los finalistas. Y es que, el ganador se convertiría en el primer duelista que pasaría a la prueba final. Una dura batalla donde todos dieron los mejor de ellos mismos, pero la gran vencedora fue Bea. Sin embargo, nada está nunca asegurado en este concurso.

La segunda plaza en la prueba final la consiguió Gabriela. Por lo tanto, la prueba final de MasterChef 13 estaría cargada de empoderamiento femenino. De hecho, es importante señalar, este reto fue realizado por la segunda aspirante con seis meses de embarazo. Sin embargo, ambas estaban decididas a ir a por todas. Por ello, se dispusieron a preparar el cocinado que llevaban tanto tiempo pensando. Pues, tenían la oportunidad de sorprender a los miembros del jurado con un cocinado libre. Una prueba que podía parecer más fácil que otras, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, aquí las participantes tuvieron que demostrar todo lo que han aprendido durante esta edición y terminar por conquistar el paladar de los jueces.

Rodeadas de sus familias y seres queridos, la primera en presentar su menú fue Gabriela. Un conjunto de platos que la joven presentó bajo títulos que honraban a sus padres, a su marido y a sus hijos. Un gesto que fue compartido por Bea, que se lo dedicó a sus padres.

Ambas participantes demostraron por qué habían merecido esa plaza en la gran final del programa. Y es que, los jueces no pudieron estar más contentos con su elección. «Va a ser una de las más reñidas de la historia de MasterChef», les dijo Jordi Cruz. Pero, como todo concurso televisivo, solamente puede haber una ganadora.

¿Quién fue la ganadora de ‘MasterChef 13’?

Tras deliberarlo profundamente, los chefs de MasterChef 13 anunciaron que la gran ganadora e la edición era Gabriela. Una noticia que la joven recibió con mucha emoción, por lo que fue directa a abrazar a su familia. «Estoy flipando. Es lo más gran de que he hecho en mi vida, aparte de mis hijos. Mi padre me diría: ‘Te lo dije. Sabía que podrías y lo has conseguido’», dijo completamente orgullosa.

Los hijos de Gabriela se han mostrado muy contentos por su madre, aunque no comprendían del todo lo que estaban celebrando al ser tan pequeños. «Esto es MasterChef», comentó uno de ellos señalando el trofeo que había ganado su madre. Pues, además del premio físico, la ganadora publicará un libro de recetas y se lleva a casa un maletín con 100.000 euros en metálico.

Asimismo, el padre de Bea no dudó en dejarle claro a su hija lo orgulloso que estaba de ella. «Mi hija es la ganadora moral y tú lo sabes, que te quiero mucho», le dijo. Un tierno momento entre padre e hija que concluyó con un fuerte abrazo entre ambos.