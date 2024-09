La película que destruye todos los clichés de acción: es una de las favoritas de Prime Video

A lo largo de la historia del séptimo arte hay películas que han cambiado la tendencia de todo un género. Un éxito en la taquilla o en los certámenes de premios, puede llevar a que los sucesivos títulos de la misma tipología tomen como referencia a ese pilar fundamental que tan buenos resultados le ha procurado a los estudios. Es el caso de productos como Tiburón, Pulp Fiction o por ejemplo, Seven. Y es que aunque en los últimos años, la capacidad de la meca del cine para generar este tipo de cintas pioneras se ha visto bastante mermada, hoy una de las historias favoritas de Prime Video para los suscriptores viene a confirmar lo que parecía evidente desde el mismo inicio de la longeva saga: John Wick 4 es el colofón final a una historia que reinventa todos los clichés de los filmes de acción.

Desde que apareciese en la industria, la creación escrita por Derek Kolstad ha tenido al público sediento de seguir consumiendo las aventuras de este asesino imparable que en realidad, únicamente quiere que lo dejen tranquilo. Su influencia es incuestionable y desde su aparición, hemos podido comprobar cómo una de las películas favoritas de Prime Video ha sido un largometraje clave para marcar el devenir de varias producciones que llegarían mucho después. Y es que parece bastante improbable que historias posteriores como Atómica, Tyler Rake, Nadie o la reciente Monkey Man hubiesen sido rodadas de ese modo sin la existencia del temible Baba Yagá. Incluso Netflix y los humanos Russo le imprimieron a su superproducción El agente invisible cierto toque «John Wick» en su desarrollo. El héroe de acción como lo conocemos tomó un nuevo rumbo, llevando a Keanu Reeves a ese altar que otrora fue dominado por los Schwarzenegger y Stallone de turno.

¿De qué trata ‘John Wick 4’?

La sinopsis oficial de John Wick 4 es la siguiente: «John Wick, el legendario asesino retirado, vuelve de nuevo a la acción impulsado por una incontrolable búsqueda de venganza. Si quiere cumplir con su objetivo, esta vez tendrá que llevar sus habilidades a un nuevo nivel».

Entre otras cosas, la fuerza que necesitará alcanzar este infranqueable asesino es el de tener una oportunidad de redención frente a la Alta mesa. La organización que dirige el mundo de sicarios en la que se ambienta la historia. Además de por supuesto, el regreso de Reeves como absoluto protagonista, Ian McShane y Laurence Fishburne recuperan sus personajes secundarios y del mismo modo, como ya nos tiene acostumbrados la propiedad intelectual, John Wick 4 refuerza el elenco con caras tan reconocidas como la de Hiroyuki Sanada (Shogun), Shamier Anderson (Polizón) Bill Skarsgård (El cuervo) y la legendaria leyenda del cine de artes marciales, Donnie Yen (Hero).

Es de las favoritas de Prime Video

La cuarta entrega de las aventuras de John Wick concluye una saga que lleva desde 2013 sorprendiendo a los espectadores. Con un Reeves reconvertido en héroe de acción. La cinta de una de las favoritas de Prime Video gracias a sus combates y secuencias sin descanso, donde el protagonista reparte a diestro y siniestro, y por el camino aniquila a más de un centenar de enemigos. ¿Un mito? ¿Una leyenda? Lo que parece claro es que la inventiva de Chad Stahelski no parece tener límites en lo que a planificar secuencias de lucha se refiere. Por ello, en el recorrido de su vendetta particular el público ha sido testigo de cómo diezmaba a sus rivales en las situaciones más inverosímiles.

Pero ¿Por qué es diferente a todo lo que conocemos hasta ahora? Bueno, en realidad esta vorágine de venganza replica sin el aspecto cómico, las coreografías de los primeros años de Jackie Chan. Todo está medido y los cortes por montaje escasean en una escenas vertiginosas llenas de ritmo y de talento inventivo. Tanto es así que a menudo, las formas con las que el señor Wick despacha a sus enemigos tiene un claro componente de humor y de disfrute primitivo.

Una franquicia en plena expansión

A pesar de que John Wick 4 se siente como un punto y final en la historia, la expansión de la licencia de Lionsgate no para de crecer en torno al universo de este mundo dominado por el crimen y los sicarios de corte internacional. Desde la miniserie de Amazon The continental, al spin-off Ballerina, protagonizado por Ana de Armas (programada para 2025). Por el momento, no existe una confirmación oficial de John Wick 5, pero sí que está presente la idea de los creadores por mostrar otra historia individual sobre Caine (Yen) y la venganza planeada por Akira (Rina Sawayama). De hecho, esta se insinúa en una escena postcréditos de la propia franquicia.

Los fans de la saga lo tienen complicado para poder ver toda la colección de películas, pues las dos primeras entregas no están disponibles en ninguna plataforma. Eso sí, John Wick: Capítulo 3-Parabellum la encontramos tanto en Prime Video como en Netflix y Movistar +.