El traspaso de los videojuegos a la gran pantalla es un recurso que año tras año nutre a la industria con buenos números en la taquilla, pero aportando una calidad media considerablemente baja, en cuanto a la calidad cinematográfica se refiere. El año que viene tendremos producciones variopintas como Sonic 2, Super Mario Bros y Metal Gear Solid. Dado al incontable número de fans por todo el mundo, lo normal es que sean productos altamente rentables. Sin embargo, si hay adaptación del mundo de los videojuegos que sería un auténtico fenómeno ese sería la película de Fornite.

Lo audiovisual no es ajeno al juego de Epic games ya que en su contenido se presentan muchas veces cinemáticas que bien podrían tratar el argumento de una película de acción. Las posibilidades son enormes, en un universo que se reinicia con cada nueva temporada y pase de batalla. Fornite cosechó 9000 millones de dólares solamente entre el año 2018 y 2019, por lo que el tirón de la franquicia está más que consagrado. Unas cifras altísimas, teniendo en cuenta que en realidad es un free to play (juego de descarga gratuito) en el que los usuarios no tienen que pagar nada si lo desean para jugar. Sin embargo, los usuarios gastan una gran cantidad de “pavos” (la moneda virtual del juego) en Skins (avatares), bailes y todo tipo de extras con los que interactúan en el juego. Al conocer esta inversión, parece evidente que siendo un videojuego que gusta tanto a pequeños como mayores, la respuesta ante un estreno de su película podría ser una auténtica oleada de entradas y recaudación.

Según The information, las conversaciones que giran en torno a realizar una película de Fornite son cada vez más amplias, ya que Epic quiere encontrar nuevas formas de explotar sus marcas, sobre todo, después de su conflicto con Google play y la desaparición de la tienda Apple del popular videojuego. Este año, la empresa de videojuegos ha estado contratando a varios nombres potentes de Lucasfilm, la productora encargada de crear las películas de Star Wars, y que fue adquirida por Disney hace casi 10 años.

Entre los nombres de esos ejecutivos destaca Jason McGatlin, el cual fue el encargado de llevar El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, las tres entregas que La casa del ratón creo para la última trilogía vista en los cines sobre el universo de George Lucas. ¿Iríais a ver una película de Fornite si finalmente se hiciese?