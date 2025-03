Pasó desapercibida pero es una obra maestra: la película de terror de HBO que tienes que ver

Como si de una paradoja se tratase, cada vez tenemos más estrenos en una época en la que la gente parece haber perdido el interés por el cine en el patio de butacas. Una reflexión ligada a unos números que no mienten. Porque salvo casos puntuales como Dune: Parte dos o Deadpool y Lobezno, la mayoría de las cintas estrenadas no terminan de encontrar su lugar en la cartelera, por mucho que en otro tiempo, hubiesen sido un filón económico casi asegurado. Es por eso que el streaming ha terminado funcionando como una segunda oportunidad para ciertas producciones y ese es, precisamente el caso de cierta película de terror de HBO que no logró alcanzar sus pretensiones en el box office del verano pasado.

El título al que nos referimos es Los Vigilantes, la adaptación de la novela homónima de A.M. Shine que aterrizó en la cartelera española el 7 de junio de 2024. La ópera prima de Ishana Shyamalan no funcionó nada bien como reclamo de una audiencia que por otra parte, fue muy reticente a la asistencia en salas al comienzo de la taquilla estival. Los Vigilantes no tuvo un gran presupuesto de partida, pero ni siquiera los 30 millones de dólares de inversión por parte de Warner Bros fueron suficientes para una recaudación que se quedó en los 33 millones. Esto, si nos ponemos a sumar lo invertido en la campaña promocional, seguramente se trate de un producto con pérdidas para una major que le compró el proyecto autofinanciado al padre de Ishana, el reconocido cineasta M. Night Shyamalan. La jovencísima directora ya había demostrado sus habilidades dirigiendo algunos capítulos de la serie Servant y varios videoclips musicales de su hermana mayor, la artista pop Saleka. También fue la directora de la segunda unidad de Tiempo, la cinta que su padre y principal valedor estrenó en 2021. Sin embargo, esta película de terror que ahora brilla en HBO ha sido su gran salto profesional en un recorrido siempre, a la sombra del nepotismo de su apellido.

Debemos señalar eso sí, que parte de su poca influencia en la oferta veraniega de los cines pasó por el enfrentamiento directo el mismo fin de semana con Bad Boys: Ride or Die. Además, de forma generalizada los grandes títulos que suelen despertar la atención de un gran volumen de espectadores no llegarían hasta dos semanas después, con la proyección global de Del Revés 2.

¿De qué trata Los vigilantes’?

La sinopsis oficial de esta película de terror de HBO es la siguiente: «Mina es una estadounidense que trabaja en una tienda de mascotas en Galway, Irlanda. En su rutina, intenta convivir todavía con el duelo del fallecimiento de su madre, la cual faltó 15 años atrás provocando del mismo modo, un distanciamiento casi insalvable con su madre. Es entonces cuando un día, su jefe le encarga la tarea de entregar un valioso loro a un zoológico de Belfast, pero en el camino el coche se estropea dejándola varada en un bosque. Allí encontrará a varias personas que viven en un búnker, donde son observadas por unas entidades llamadas ‘Los Vigilantes’. Salir por la noche supone ser asesinado por estas horribles criaturas».

Ishana adaptó ella misma al guion el material de Shine, configurando un elenco con varias caras conocidas. Desde su protagonista Dakota Fanning (The Equalizer 3, Ripley), pasando por un reparto de secundarios igualmente reconocibles. Georgina Campbell (Barbarian), Oliver Finnegan (Man in an Orange Shirt), Olwen Fouere (El hombre del norte), Siobhan Hewlett (Redención), Alistair Brammer (Las espías de Churchill) y John Lynch (En el nombre del padre), completan un casting reducido donde la ambientación y la atmósfera gótica son claves en el intento de retratar lo inquietante de su planteamiento.

La película de terror de HBO

A pesar de que su llegada a Max se produjo a finales del mes de agosto, Los vigilantes todavía sigue colándose de vez en cuando, dentro de las listas de lo más visto de la plataforma. Entre otras cosas, porque con poco más de hora y media de duración y su género, representa una opción original y ligera para los suscriptores. La llegada del filme en 2024 representa una pieza más de lo que ha sido un año magnífico para el cine de terror, con estrenos como Longlegs, La primera profecía, No hables con extraños, Terrifier 3, Smile 2 o Abigail.

Los vigilantes también está disponible para los espectadores de Movistar +.