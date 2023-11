Es oficial: ‘Deadpool 3’ retrasa su fecha de estreno

Todo parecía marcar este camino, pero ya es oficial: Deadpool 3 tardará algo más de lo esperado en llegar a los cines. Una decisión que Disney ha tomado a raíz del final de la huelga de actores. El esperado título no sólo supondrá el debut del mercenario bocazas de Ryan Reynolds en el UCM, sino que también marcará el regreso de Hugh Jackman al papel de Lobezno, seis años después de estrenar Logan.

La producción se detuvo el pasado 14 de julio, cuando el SAG-AFTRA se unió al sindicato de guionistas para completar una huelga conjunta histórica. Un momento en el que el proyecto estaba justo a la mitad. Deadpool 3 volverá a tener una clasificación R (calificación para adultos), por lo que seguramente, mantendrá el mismo humor negro de siempre.

La nueva fecha de…¿una película gigantesca?

Teniendo en cuanta lo que los fans llevan esperando para una continuación (Deadpool 2 se estrenó en 2018), el aplazamiento no es tan alarmante. En vez de llegar a las salas el 3 de mayo de 2024, Deadpool 3 se estrenará el 26 de julio del mismo año.

Según las informaciones que se han ido filtrando, todo a punta a que el cierre de trilogía del antihéroe de Marvel tenga que ver con el multiverso, apuntando a que Lobezno vendrá de un universo diferente. El director Shawn Levy y Reynolds han conscripto el guion junto a Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells. La tendencia que se espera que siga el proyecto marcará lo que otros títulos como Spider-Man: No Way Home o The Flash ya hicieron. Jugar con la nostalgia pero desde la perspectiva burlona que siempre ha caracterizado a Deadpool. La prueba de ello está también en su propio cast, ya que Jennifer Garner recuperará el papel de Elektra al que interpreto en Daredevil y su cinta homónima.

Regresarán también antiguos personajes como Vanessa, interpretada por Morena Baccarin, el interés amoroso del protagonista, Rob Delaney en el papel de Peter, Brianna Hildebrand siendo Negasonic y Stefan Kapicic volviendo a poner la voz al miembro de los X-Men, Coloso. Por otra parte, entre las nuevas caras destacan la estrella de Succession, Matthew Macfadyen y Emma Corrin, la Princesa Diana de The Crown.