Nuevos retrasos para Warner: ‘Shazam 2’ y ‘Aquaman 2’ llegarán en 2023

Lo de Warner Bros. Discovery parece cada vez más preocupante. La fusión del nuevo gigante del streaming lleva decepcionando a los usuarios y, concretamente a los fans de DC por culpa de decisiones muy polémicas, como el hecho de cancelar la película de Batgirl cuando a esta le quedaba muy poco trabajo de postproducción para estar terminada. La última afrenta a su franquicia de superhéroes ha sido el anuncio oficial de un nuevo retraso para las secuelas de Aquaman y Shazam.

La fusión entre los dos gigantes del entretenimiento ha llevado a una reestructuración del ecosistema de proyectos en los que, en teoría, los nuevos dirigentes quieren imitar el modelo de fases con el que Kevin Feige ha triunfado en Marvel. Un plan a largo plazo que abarcará 10 años de proyectos con sus “películas evento” destinadas al final de ese recorrido. Pero, según informan medios potentes en el extranjero como Variety o The Hollywood Reporter, las decisiones de prorrogar en el calendario sus dos próximas superproducciones han caldeado el ambiente en la major.

Aquaman y el Reino perdido pasará de estrenarse el 17 de marzo al 25 de diciembre y Shazam! La furia de los Dioses se proyectará en cines finalmente el 17 de marzo, cuando originalmente estaba prevista para este diciembre. De esta forma, las dos películas de superhéroes llegarán en 2023. Botys Kit, periodista de THR ha achacado estas decisiones a las deudas de la compañía:

The moves underscore what a financial mess Warner Bros. Discovery is as the studio has only enough cash to release 2 movies from now to the end of this year (Don't Worry Darling and Black Adam). https://t.co/qZReE7BO6W

— Borys Kit (@Borys_Kit) August 24, 2022