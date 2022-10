Nuevo tráiler de ‘Wendell y Will’: Netflix prepara su propuesta más original para Halloween

El nuevo tráiler de Wendell y Will ya está disponible desde hace escasas horas. Con el último adelanto de esta cinta de animación, Netflix se prepara para la llegada de Halloween y su correspondiente consumo de películas de terror. Esta nueva historia dirigida por el artífice de Pesadilla antes de navidad llegará a la plataforma el próximo 28 de octubre.

Wendell y Will se centra en dos demonios que hacen un trato con un niño huérfano con problemas para conseguir entrar al mundo de los vivos. El reparto de voces es espectacular, comenzando por los propios seres antagonistas del relato, a quienes dan vida el cineasta Jordan Peele y Keegan-Micheael Key. La niña protagonista es interpretada por Lyric Ross mientras que Angela Bassett presta la voz a la monja Helley, la cual ayudará a estos niños con este problema que alcanzará terroríficamente a todo el mundo. James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdu, Gary Gatewood y Ving Rhames, completan el elenco.

Esta propuesta de Netflix estará dirigida por Henry Selick. El cineasta regresa a la técnica del stop motion, años después de marcar a varias generaciones gracias a largometrajes como Pesadilla antes de navidad o Los mundos de Coraline, Selick parece en plena forma y muy contento con el resultado y con su estreno en Festivales como el Animation Is Film el próximo 21 de octubre: “Nuestra función de stop-motion hecha en los EE.UU es muchas cosas; aterradora, divertida, espeluznante, triste y fortalecedora, pero sobre todo, es muy muy original, así que no puedo pensar en un mejor lugar para el estreno en suelo norteamericano que el Animation Is Film. Espero que disfruten del espectáculo”.

De entre las novedades que nos proporciona el nuevo tráiler de Wendell y Will, está la canción inédita del rapero Doechii, titulada I Told Em. El compositor musical detrás de la película es Bruno Coulais, nominado al Oscar por Los chicos del coro. Las primeras impresiones del filme tras su preestreno en el Festival de Toronto apuntan a un regreso exitoso del realizador, colocando de nuevo en el mapa el género que más alegrías ha traído a su filmografía. No es tampoco la única apuesta del servicio de streaming por el costoso sistema de animación, ya que en diciembre, Netflix estrenará el Pinocho de Guillermo del Toro.