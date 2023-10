Nueva víctima para la huelga de actores: ‘The Bikeriders’ se queda sin fecha de estreno

La compañía New Regency ha pospuesto el estreno de The Bikeriders, la nueva película de Jeff Nichols. La cinta originalmente estaba programada para llegar a las salas de cine estadounidenses el próximo 1 de diciembre. Fecha tradicionalmente fantástica en el mercado de de exhibición norteamericano, un fin de semana después de la Festividad del Día de Acción de Gracias. Desgraciadamente, la huelga de los actores en Hollywood ha llevado a que la compañía se decida por dejar para más tarde esta historia de moteros protagonizada por Austin Butler, Tom Hardy y Jodie Comer.

Al mismo tiempo, la compañía todavía no ha determinado otra fecha para el estreno de la cinta, aunque todos esperan que siga llegando a las salas en 2023. Un retraso que llega pocos días después de la ruptura de las negociaciones entre el SAG-AFTRA (los dos sindicatos principales de actores) y la AMPTP (la Alianza de Productores de Cine y Televisión). Una discusión de los términos para llegar a un acuerdo que dio un vuelco, en lo que parece algo innegociable para los ejecutivos, ya que según el codirector de Netflix, Ted Sarandos, los intérpretes estarían buscado un impuesto por cada suscriptor del streaming. Ante la falta de previsión de New Regency, en colaboración con 20th Century Fox, ahora ambas compañías deben repensar el calendario promocional del largometraje.

Una historia basada en el trabajo de Danny Lyon

Los personajes de The Bikeriders están inspirados en moteros de la vida real capturados por el fotógrafo Danny Lyon, partiendo del gran libro de instantáneas que este firmó a finales de los años 60. La trama contará la historia de los Vandals, una pandilla ficticia de motoristas que impera en la Chicago de 1965. El papel de Lyon lo interpreta Mike Faist, actor que también protagoniza Rivales, otra de las esperadas producciones que se han retrasado debido a la huelga de actores.

El elenco también incluye a otros como Michel Shannon (Take Shelter), Boyd Holbrook (Indiana Jones y el Dial del Destino) y Norman Reedus (The Walking Dead). Nichols es uno de los grandes cineastas norteamericanos de los últimos años, habiendo filmado títulos elogiados como Mud, Midnight Special o Loving.

El principal problema al que se enfrenta The Bikeriders sobre la huelga de actores no tiene tanto que ver con la profesión en sí misma, ya que el largometraje ya está rodado y editado, sino que los propios acuerdos del SAG-AFTRA impiden del mismo modo a sus miembros, el aparecer en ningún tipo de promoción, ya sea presencial o a través de las redes sociales.