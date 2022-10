Norman Reeedus continuará con su imagen de motero en ‘The Bikeriders’

The Bikeriders, la nueva película de Jeff Nichols continúa construyendo su reparto. El último en añadirse al proyecto ha sido Norman Reedus, actor conocido sobre todo por formar parte de la serie The Walking dead. En la historia de zombis, Reedus es Daryl Dixon, un personaje que comenzó como un potencial villano pero que terminó siendo uno de los protagonistas más queridos de los fans y la franquicia. Su sello más característico es una ballesta y una moto que le acompaña a todas partes. Al menos sabemos que la imagen de Reedus seguirá asociada a este vehículo de dos ruedas, ya que esta nueva película narra la historia de un club de motociclistas en el Medio Oeste norteamericano.

The Bikeriders está inspirado en el libro homónimo del fotógrafo Danny Lyon, publicado en 1967. El material, durante años, ha sido venerado como una obra fundamental que ha inspirado a miles de fotógrafos en el mundo. Eso sí, la película contará una historia única que abarcará una década, desde la etapa inicial del club de moteros inofensiva hasta su evolución final de una pandilla peligrosa que se enorgullece de quebrantar las leyes, sin ningún tipo de respeto siquiera por los miembros originales de la formación.

El fichaje de Norman Reedus no implica que el actor vaya a abandonar TWD. Los fans pueden estar tranquilos ya que la AMC ya confirmó en su momento que tanto el actor como su personaje continuarán ligados al proyecto con un spin-off protagonizado por Dixon. Con su fichaje, el reparto de The Bikeriders se ha llenado de caras conocidas como Tom Hardy (Venom), Austin Butler (Elvis), Jodie Comer (El último duelo), Damon Herriman (Érase una vez en Hollywood), Boyd Holbrook (Logan) y Michael Shannon (Take Shelter).

El director Jeff Nichols iba a ser encargado de dirigir la nueva entrega de la franquicia En un lugar tranquilo, pero al final abandonó el proyecto del mundo creado por John Krasinski para rodar The Bikeriders. La calidad antes que la cantidad es una máxima que define a la perfección el trabajo de Nichols como cineasta. En 2007 debutó con Shotgun Stories y después gracias a Take Shelter y Mud maravilló a la crítica internacional. Con esta historia de moteros, el realizador regresa con un largometraje, casi 98 años después de estrenar Loving. The Bikeriders todavía no tiene una fecha de estreno establecida.