Tom Hardy, Jodie Comer y Austin Butler estarán en ‘The Bikeriders’, lo nuevo de Jeff Nichols

Jeff Nichols es uno de los cineastas más talentosos y, por otra parte, uno de los que más dilatan en el tiempo la consecución de sus proyectos. Es por eso que, a nivel de dirección, no tiene tampoco una carrera especialmente larga, a pesar de haber debutado en la silla de director en 2007 con Shotgun Stories. Pero, la realidad reside en que cantidad no suele ser sinónimo de calidad y mucho menos en el séptimo arte. Nichols ha construido una filmografía llena de títulos destacables como Take Shelter, Mud y Loving, por lo que el público espera con ansias su nueva producción. Hace algunos meses fue el elegido por John Krasinski para dirigir el spin-off de En un lugar tranquilo, sin embargo parece que el realizador prefiere seguir construyendo su propio camino con The Bikeriders.

Con la preproducción todavía en una fase temprana, todavía resulta complicado saber cómo le saldrá esta nueva aventura fílmica a Jeff Nichols. Lo que sí sabemos es que, de momento, su elección de casting no podía ser más prometedora. Tom Hardy, Jodie Comer y Austin Butler conformarán el trío protagonista que representará la adaptación del libro homónimo del fotógrafo Danny Lyon. Un traslado conceptual poco ortodoxo ya que el material de Lyon consiste en una serie de fotografías a motociclistas a finales de los 60. En un principio, el trabajo del fotógrafo pasó desapercibido, pero actualmente sus compañeros de profesión en el apartado documental consideran el libro como una obra innovadora e influyente.

Tom Hardy comenzó su carrera con interpretaciones prometedoras, pero lo cierto es que últimamente sus elecciones profesionales distan demasiado del estatus de actor talentoso que le precede. Ahora, parece que The Bikeriders podría devolverle a la senda de los proyectos más personales. El caso de éxito en torno a Jodie Comer y Austin Butler es más reciente. A Comer la conocimos gracias a Killing Eve, aunque la gran apreciación de la crítica llego tras su papel en El último duelo y su vis cómica en Free Guy demostró la amplitud de su registro.

Por último, Butler es claramente uno de los candidatos a estar nominado en la próxima edición de los Oscar por su papel de Elvis. El californiano se encuentra ahora mismo rodando la segunda parte de Dune, la continuación que Denis Villeneuve estrenará en 2023. Se espera que el rodaje comience con Jeff Nichols a finales de año, estrenándose en 2023.