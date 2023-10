Ted Sarandos, ejecutivo de Netflix, cree que el impuesto a los suscriptores que proponen los actores es «ir demasiado lejos»

Aunque los guionistas ya han vuelto al trabajo, Hollywood todavía se enfrenta a una de las mayores crisis laborales de su historia. Esta semana, la AMPTP (Alianza de productores) y el SAG-AFTRA (los dos principales sindicatos de la interpretación) se reunieron para poder cerrar una negociación que pudiese permitir el reinicio de la actividad en el sector. Nada más lejos de la realidad, los dos colectivos no sólo no llegaron a una conciliación, sino que una nueva propuesta por parte de los actores llevó a que los ejecutivos se levantasen de la mesa y no quisiesen seguir intercambiando propuestas con el gremio. Ahora, gracias Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, sabemos cuál era esa propuesta.

Según Sarandos, antes de que comenzase la huelga de actores el pasado julio, el SAG-AFTRA habría propuesto un impuesto sobre todo los ingresos, esencialmente exigiendo un porcentaje de todo lo que aporta un servicio de streaming, además de otros aumentos mínimos y cálculos residuales de transmisión, pensiones y atención sanitaria. Es decir, que como contaba el ejecutivo, el sindicato de actores quería recibir una determinada cantidad de dinero por cada suscriptores de las plataformas de video bajo demanda. Una propuesta que derivó en esa especie de diezmo que para la AMPTP es “ir demasiado lejos”. Por su parte, Sarandos afirmó que lo que los estudios y los productores propusieron era “un bono basado en el éxito”, algo muy similar a lo que la WGA (sindicato de guionistas) había exigido y que finalmente terminaron firmando junto a las grandes major.

“Este tema que resolvimos con los escritores no sólo fue aceptado en el trato, sino ratificado por un 99% de los votos del gremio de escritores. Sé que no todos los gremios son iguales y todos tienen necesidades diferentes y más personalizadas. Pero como dije, eso funcionó”, explicaba en la conferencia Bloomberg Screentime.

Una petición imposible para la AMPTP

Ted Sarandos continuó explicando en el acto que la última petición del SAG-AFTRA era una petición imposible para la AMPTP: “¿Un impuesto además de nuestros ingresos o por suscriptor sin información de los ingresos por suscriptor ni nada por el estilo? Simplemente se sintió como algo que iba demasiado lejos para incorporarlo de manera profunda a la negociación”.

No tiene pinta que la huelga de actores vaya a terminar dentro de poco, en un momento en el que los grandes certámenes de premios y futuros estrenos están a la vuelta de la esquina.