Ted Sarandos asegura que Netflix está «súper comprometido» con poner fin a la huelga de guionistas y actores

Netflix acaba de cerrar otro trimestre de ganancias en el mercado, en medio de una las crisis más importantes de la historia de Hollywood. La huelga de los guionistas y actores y, el bloqueo de la asociación de productores es una nota negativa para el negocio que además, no parece a priori tener una solución cercana. A raíz de este ineludible tema, el CEO Ted Sarandos, ha presentado las cuentas del segundo trimestre hace escasas horas mientras respondía a algunas preguntas sobre el compromiso de la marca y los planes en la reestructuración de contenido futuro si el conflicto sigue evolucionando sin una solución.

Y es que uno de los puntos clave de la protesta, pasa porque la industria no haya sabido (o mejor dicho, no haya querido) adaptar los sueldos de los actores y guionistas, desde la llegada del streaming. Ahora, la pregunta es si Netflix podría quedarse sin contenido y cuánto de ese gasto pasaría a formar parte del ejercicio de 2024. Sarandos comenzó la entrevista señalando que las dos huelgas no son, obviamente, el resultado que querían.

“Hacemos tratos todo el tiempo, estamos contantemente en la mesa negociando, con escritores, directores, actores, productores, y esperábamos llegar a un acuerdo ahora”, le contaba el presidente del grupo a Collider. Sarandos confía en llegar a un acuerdo pronto: “Tiene un costo enorme para su familia, financiera y emocionalmente. Entonces, debe saber que nadie aquí, nadie dentro de la AMPTP, y estoy seguro de que nadie en SAG o WGA tomó nada de esto a la ligera. Pero tenemos mucho trabajo por hacer. Hay un puñado de cuestiones complicadas. Estamos súper comprometidos a lograr un acuerdo lo antes posible, uno que sea equitativo y que permita a la industria y a todos en ella avanzar hacia el futuro”.

Ted Sarandos y Netflix forman parte de la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión), organización que ha sido duramente criticada debido a la respuesta inamovible que ha tenido hasta el momento con la huelga. Tampoco han ayudado algunas declaraciones como las del CEO de Disney, Bob Iger, quien señalaba que estos dejarían de protestar cuando vieran en riesgo quedarse sin hogar. Las negociaciones entre el SAG-AFTRA y la AMPTP parecen completamente estancadas. El parón de guionistas es algo que la industria podía salvar medianamente, pero en cuanto los intérpretes entraron en el juego, el futuro de la industria audiovisual entró en un serio riesgo.