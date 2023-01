5 razones que explican la pérdida de liderazgo de Netflix en España

La pasada semana, gracias a un estudio de Hellosafe, descubrimos que los españoles ya no tienen a Netflix como líder indiscutible del mercado. La empresa liderada por Ted Sarandos aterrizó en nuestro país en 2015 y desde entonces, había sido la opción favorita de los consumidores a pesar de que con los años, fuesen llegando grandes rivales como HBO y el auge de algunas (más de nicho) como FILMIN. Sin embargo, ahora sabemos que por poco, Amazon Prime Video ha superado en suscripciones y ahora, ocupa el liderazgo de Netflix en España. Pero ¿cuáles podrían ser las razones de esta desescalada tan perjudicial para la empresa californiana? Estas serían las 5 principales razones:

1-La incapacidad de crear nuevos espacios en la ficción

Más allá de éxitos de otro tiempo que Netflix terminará dentro de poco, como Stranger things. El sello no ha sabido crear espacios ni franquicias reconocibles que hagan que el público apueste por “la gran N roja”. Aparte de no captar a nuevos clientes, los que ya tenían en su red no andarán muy contentos con cancelaciones como la de 1899, mientras productos de ínfima calidad como Élite son estirados hasta la saciedad.

2-La introducción de la publicidad

En España llevamos muy mal eso de pagar por algo y sentirnos engañados. Algo de eso tiene el plan básico low-cost de la marca con la introducción de la publicidad. Para más inri, esa oferta no deja a los usuarios descargarse el contenido. La respuesta ha sido una fuga masiva que bien podría explicar el cambio de liderazgo

3- Grandes presupuestos con poca repercusión

En 2022 Netflix estrenó superproducciones de acción de la talla de Alerta roja y su película más cara hasta la fecha, El agente invisible. Esta última costó 200 millones de dólares y en su mes arrasó en visualizaciones pero ¿después qué? Nadie adquiere un plan de la empresa de streaming por este tipo de productos si no son ya franquicias consolidadas.

4-El precio y las multicuentas

Frente a otras propuestas (que ya han subido su precio) Netflix fue una de las primeras en tener precios elevados bastante por encima del resto. A raíz de ello, compartir cuenta es algo bastante habitual en el servicio. Una problemática que intentará solventar este 2023, erradicando que los espectadores compartan su servicio.

5-La amplia competencia

El liderazgo de Netflix era algo previsible, si tenemos en cuenta que fue la primera en sembrar lo que hoy entendemos como un servicio habitual en nuestras vidas. Desgraciadamente para ella, al poco tiempo llegaron HBO, Amazon Prime Video, Disney, Apple TV + con productos muy atractivos. Según el informe la mayoría de las familias están suscritas al menos a dos plataformas, pero a día de hoy muchas de ellas optan por alternativas más familiares como la de La Casa del ratón o la línea adulta y llena de franquicias de HBO.