La revolucionaria plataforma que ya supera a Netflix en España

Parece que fue ayer, pero ha pasado casi una década desde que el streaming tal y como lo conocemos, aterrizó en nuestro país. Netflix cruzaba el charco en 2015 y llegaba a nuestras fronteras para seguir cambiando las tendencias del consumo audiovisual doméstico. Desde entonces, el mercado se ha expandido hasta el punto en el que hoy, faltan dedos en las manos para contar todas las opciones que existen sobre la mesa. A pesar de ello, la compañía de Ted Sarandos siempre había sido la líder, tanto en número de suscriptores como en la cantidad de títulos de su catálogo (llegó con 900 productos entre películas, series y documentales). Además, ese mismo liderazgo se mostró a finales del 2022, cuando tomó la difícil decisión de incluir un plan básico de publicidad. Una determinación en un mercado competitivo que tendrá que terminar asimilando la entrada de anuncios tarde o temprano, en toda la oferta del streaming. Sin embargo, lo que ha demostrado un reciente estudio de HelloSafe es que Amazon Prime Video es la plataforma que ya a supera a Netflix en España.

7 años de reinado que por el momento ha terminado debido a la versatilidad que ofrece el producto creado originalmente por Jeff Bezos. La investigación y recopilación de datos ha utilizado informes presentados por las compañías y por Kantar Media, quien entre otras cosas, se ha encargado tradicionalmente de medir las audiencias televisivas en nuestro país. Ahora mismo, el reparto del gran pastel de las suscripciones se reparte así: 34% para Amazon Prime Video, 33% Netflix y por otro lado HBO Max (12,5%), Disney (12%) y Movistar + (8’5%). El informe por supuesto, alude al número de suscripciones tras las cuentas, no de la gente que hay viéndolas. Por ello, la compañía de “la gran N roja” pretende terminar en un futuro cercano con el problema de las multicuentas.

Por el momento Apple TV + no aparece reflejada en las estadísticas dada la representación casi residual que tiene en el mercado español. Sin embargo, esta tiene cada vez más series de calidad y fama reconocida como Slowhorses y este 2023 estrenará productos tan interesantes como la nueva película del director Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Con Prime Video como la plataforma que ya supera a Netflix, el siguiente paso del gigante corporativo será asentar esa audiencia con la capacidad multiproducto que ofrece la suscripción anual en detrimento de su competidora, la cual ha sido duramente criticada por la audiencia debido a las últimas decisiones en la gestión de contenidos.