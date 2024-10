La nueva película de Christopher Nolan ya está en marcha y éste es el actor que podría protagonizarla

Oppenheimer le supuso por fin a Christopher Nolan, el reconocimiento definitivo de la Academia. Pero eso no significa que el cineasta británico vaya a tomarse un descanso de la dirección. Nolan ya tiene un nuevo proyecto entre manos, el cual volverá a tener a Universal Pictures como principal auspiciadora y que además, podría estar capitaneada por uno de sus últimos actores fetiche. Sin embargo ¿Qué es lo que sabemos de esta próxima historia? ¿Cuándo llegará a los cines? Desgraciadamente, aunque todavía es un poco pronto para conocer los detalles de la trama, el anuncio ha supuesto una noticia increíble para sus fans y en general, para toda la comunidad cinéfila.

Nolan lleva siendo valorado por la crítica y el público desde su debut en el cine norteamericano con Memento. Ese filme de culto que encabeza las recomendaciones mainstream de aquellos a los que les encantan las películas enrevesadas o complejas. A pesar de ello, su repercusión internacional, cariño del público y apoyo de la prensa especializada han ido paradójicamente, alejándole de la alfombra roja. Hasta claro está, su biopic sobre el creador de la bomba atómica. Oppenheimer logró siete estatuillas en la pasada edición de los Oscar, incluyendo por supuesto la consideración de Mejor dirección y Mejor película. Un logro bastante liberador como realizador, tras algún que otro desplante sobre su trabajo. Como por ejemplo, que sólo le considerasen anteriormente en la categoría de mejor director por Dunkerque. Ahora, regresará con una nueva aventura fílmica de la mano de la major con la que logró alcanzar la cima de Hollywood.

Una estrella de protagonista

Todas las estrellas del cine quieren trabajar con Christopher Nolan. Algo lógico y normal si tenemos en cuenta la popularidad y promoción que adquiere cualquier cosa que lleve su firma. Al final, el británico es el hombre que ha logrado que una película sobre físicos consiga hacer una taquilla de 975 millones de dólares en todo el mundo. Hablar del londinense es hablar habitualmente de repercusión en la cartelera y por supuesto, del fenómeno evento que supone asistir a «la nueva película de Christopher Nolan».

Según informan varios medios internacionales, el director regresará al sello que propició Oppenheimer, rodando su decimotercer largometraje con Matt Damon como actor principal. Todavía no es algo completamente confirmado, pero el norteamericano se encuentra en conversaciones para protagonizar el proyecto, siendo muy extraño que no terminase haciéndose oficial en algunas semanas. Al final, Damon ya ha trabajado con Nolan tanto en Interstellar como en la propia Oppenheimer, dando vida al General Leslie Groves. Así pues, del mismo modo que Cillian Murphy pasó de ser un secundario recurrente a protagonista absoluto, parece que el próximo en dar ese salto en el imaginario del director será el ganador de la estatuilla por el guion de El indomable Will Hunting.

Deadline es uno de los primeros portales de información donde se han hecho eco de la noticia, asegurando que la posición del estudio es la de dar un estreno en el verano de 2026. Concretamente, la publicación habla del 17 de julio de ese año, en formato IMAX y con la esperanza de comenzar su rodaje a principios del 2025. Por el momento, se desconocen los detalles de la trama, con algunos rumores publicados por THR que hablan de que trataría sobre una historia de padres e hijos, signifique lo que signifique eso en la mente del creador de Origen. Como viene siendo habitual, Nolan se encargará del guion, la dirección y formará parte de la producción junto a su mujer Emma Thomas, a través de su sello Syncopy.

Christopher Nolan no volverá a Warner

Tras tocar la cima con la Universal, se especuló con la posibilidad de una reconciliación entre Warner Bros y Christopher Nolan. El realizador rompió su relación con la productora después de que esta decidiese estrenar todos sus largometrajes de forma simultánea en cines y HBO Max durante la pandemia. Estrategia que no sentó nada bien al que es uno de los principales valedores de la experiencia cinematográfica en el circuito profesional. De hecho, su único «desastre» taquillero fue Tenet, después del ejercicio de valentía que supuso llevar la historia de ciencia ficción a los cines cuando todavía existían cientos de restricciones en las salas de medio mundo debido al coronavirus. Aún así, la cinta protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson consiguió recaudar 365 millones de dólares en todo el mundo.

Por el momento, Nolan seguirá de la mano de Universal por mucho que desde la Warner sigan lamentando no haber cedido con las exigencias del cineasta. Se espera que de aquí a finales del año comencemos a tener mucha más información de la nueva película que tiene entre manos.