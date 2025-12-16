Ni ‘Fariña’ ni ‘El Cuerpo en Llamas’: la nueva serie que acaba de llegar a Netflix y que vas a devorar en un fin de semana

Los aficionados a las ficciones de misterio y suspense están de enhorabuena porque, además de los estrenos de El monstruo de Florencia y El juego de Gracie Darling, acaba de llegar a Netflix el pasado 12 de diciembre Ciudad de sombras. Una ambiciosa ficción que solo tiene 6 episodios y que es perfecta para un maratón de fin de semana. La nueva serie Ciudad de sombras está basada en El Verdugo de Gaudí la primera novela de la saga del escritor Aro Sáinz de la Maza en la que a Milo Malart, un inspector de los Mossos cuyo papel interpreta el actor Isak Férriz, que ha tenido muchos problemas con sus superiores le encargan que descubra al cruel asesino que ha colocado en la fachada del emblemático edificio de La Pedrera el cuerpo carbonizado de un conocido empresario. Un comienzo bastante impactante que atrapa al espectador desde el primer episodio y que ya anuncia el tono de esta serie de suspense y misterio.

Ciudad de sombras es una brillante serie que ha sido dirigida por Jorge Torregrossa al que conocemos por su trabajo en ficciones como Élite, Fariña o El cuerpo en llamas. El inspector Milo Malart contará con la ayuda de la subinspectora Rebeca Garrido, papel que interpreta la actriz Verónica Echegui, para descubrir qué ha pasado y si se trata de un asesino múltiple antes de que vuelva a realizar un crimen parecido en Barcelona. Hay que tener cuenta que este es uno de los últimos papeles que pudo hacer la actriz Verónica Echegui ya que desgraciadamente falleció en agosto con solo 42 años.

¿De qué trata la serie de suspense Ciudad de sombras?

El inspector de los Mossos Milo Malart cuenta con un instinto increíble para solucionar este tipo de casos complicados, pero desde hace años no es el mismo debido a la traumática muerte de su sobrino y por una expulsión del trabajo debido a su carácter violento. Pero como saben que es uno de los pocos que puede descubrir al culpable se le encarga la investigación del secuestro y el asesinato de un conocido empresario al que han mantenido cinco días sin comer ni beber y luego le han quemado vivo en la fachada de la Casa Milà de Barcelona.

Para ayudarle destinan al caso a la subinspectora Rebeca Garrido, una mujer sensata e inteligente que intenta descubrir qué hay detrás de este extraño asesinato. La investigación, además, coincide con un momento en que la ciudad de Barcelona se ha convertido en el motor del turismo y está perdiendo su identidad debido al capitalismo salvaje que está construyendo edificios por todas partes.

Tras analizar minuciosamente el caso gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en el edificio, se dan cuenta de que se puede tratar de un asesino en serie obsesionado con Gaudí, el conocido arquitecto, y que puede intentar volver a actuar. Y no se equivocan ya que unos días más tardes el asesino secuestrará a otro empresario y seguramente intentará repetir la jugada en otro de los edificios modernistas de Gaudí en Barcelona. Los dos empiezan a pensar que posiblemente se trate de alguna persona o varias afectadas por los tejemanejes del mundo de la construcción que se quieren vengar de sus abusos de poder.

El reparto de esta serie de suspense

La original serie Ciudad de sombras está protagonizada por los actores Isak Férriz que da vida al inspector Milo Malart y la actriz Verónica Echegui el de la subinspectora Rebeca Garrido. Además de estos dos actores, también tienen un papel importante en la película la actriz Ana Wagener que interpreta el papel de Susana Cabrera, la jueza del caso que se empeña en que lo lleve Milo a pesar de su carácter violento, y el actor Manolo Solo, que da vida a un periodista que intenta sacar carnaza de este jugoso caso y que cree que puede tratarse de un asesino en serie.

En el reparto de esta serie están también el actor Jordi Ballester que interpreta el papel de Eduard Pintó, el CEO de unas de las constructoras más importantes de Cataluña y los actores Jordi Rico, Irene Montalà, María Adánez, Irene Montalà, María Adánez, Marc Clotet, Vicky Peña y Marc Clotet, entre otros muchos.

La serie Ciudad de sombras es una buena opción para todos los que estén buscando una ficción de suspense y misterio de calidad para un maratón por las tardes o para el fin de semana y que cuenta con la más que sobresaliente interpretación de Isak Férriz. Verónica Echegui, Ana Wagener y Manolo Solo. Además, esta serie cuenta con el atractivo de que ayuda a redescubrir la ciudad de Barcelona y a disfrutar de los maravillosos edificios que diseñó Gaudí.