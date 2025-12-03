Ni ficción ni invento: la serie de Netflix que revive un caso real y que atrapa a la audiencia

El pasado 22 de octubre se estrenó en la plataforma de streaming Netflix la serie El Monstruo de Florencia que está basada la historia real de un cruel asesino en serie que aterrorizó a Italia durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. Un caso sin resolver que se presentó coincidiendo con el décimo aniversario de Netflix Italia en forma de miniserie documental y que cuenta con 4 episodios de una hora de duración aproximadamente cada uno que firman dos de los responsables de Gomorra (2014-2021) y el guionista Leonardo Fasoli y el director Stefano Sollima. Desde el 21 de agosto de 1968 que tuvieron lugar los primeros asesinatos, los de Antonio Lo Bianco y Bárbara Locci en una casa de campo en las inmediaciones de Signa. más de una decena de sospechosos han sido acusados de ser «El monstruo de Florencia», el apodo que la prensa dio al homicida múltiple, pero nunca hubo pruebas suficientes para encausar a nadie.

La nueva serie El monstruo de Florencia es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones basados en crímenes reales como Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (2024), Monstruo: La historia de Ed Gein (2025) o Nadie nos vio partir (2025) que también se pueden ver en Netflix. La serie El monstruo de Venecia se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de este otoño y a la semana de su estreno ya era la serie más vista en Netflix de habla no inglesa con la friolera de 9.6 millones de visualizaciones.

¿Qué pasa en la serie El monstruo de Florencia?

Esta serie comienza con las víctimas 7 y 8 del bautizado como El monstruo de Venecia que eran dos adolescentes que fueron asesinados en un coche. Este asesino cometió la friolera de 16 asesinatos que comenzaron el verano de 1968 cuando tuvieron lugar los de Antonio Lo Bianco y Bárbara Locci en una casa de campo que se encontraba en las inmediaciones de Signa, una localidad cercana a Florencia y terminaron con el doble Jean-Michel Kraveichvili y Nadine Mauriot.

Después del primer crimen tuvieron lugar siete asesinatos muy parecidos ya que elegían a parejas que estaban intimando en su coche en lugares apartados de la misma zona de la localidad y también coincidían el tipo de balas y de arma. El último asesinato doble tuvo lugar en 1985 que fue el de Jean-Michel Kraveichvili y Nadine Mauriot. Los jóvenes de esta localidad vivieron atemorizados durante estos quince años.

En 1982 la periodista Della Monica se da cuenta de que hay un patrón que se repite: el uso de una Beretta calibre 22, modelo Long Rifle y de proyectiles marca Winchester, serie H. Al intentar localizar este arma las investigaciones les llevará al primer crimen de este asesino en serie, el de 1968 y a otras tres muertes dobles parecidas, una en 1974 y otras dos en 1981.

«A las afueras de Florencia, un monstruo acecha, asesina y mutila a jóvenes parejas aparentemente sin un patrón, desconcertando a la policía en cada paso. Apodado Il Mostro por la prensa, el asesino en serie más despiadado que jamás haya aterrorizado Italia se cobró la vida de 16 víctimas entre 1968 y 198″», explica la sinopsis oficial de Netflix.

Cada episodio muestra el punto de vista de diferentes sospechosos y se examina como la verdad de lo que ocurrió se fue distorsionando por la prensa, las teorías conspirativas y la desesperación los vecinos de la localidad que estaban muy asustados. En esta serie se muestra la llamada “pista sarda” que defiende que el asesino, el Monstruo de Venecia, podría estar vinculado a los Mele, una familia de inmigrantes de Cerdeña.

El reparto de la serie basada en un caso real

Los protagonistas de esta serie son la actriz Liliana Bottone (Parthenope), que da vida a la periodista Silvia Della Monica, y el actor Marco Bullitta (The Mute Man of Sardinia) que interpreta el papel de Stefano Mele, uno de los primeros acusados en el caso. Además esta terrible ficción ha contado en el reparto con los actores Francesca Olia (Timor) que da vida a Bárbara y Giacomo Fadda (Todo puede suceder) a Francesco.

También en el reparto están los actores Valentino Mannias (Il diario) interpreta el papel del ambiguo Salvatore, Antonio Tintis el de Giovanni y Giordano Mannu a un controvertido fiscal.

La serie El monstruo de Venecia es una buena alternativa para los que están buscando una serie basada en un crimen real en la que se intenta descubrir al culpable y todas las controversias judiciales que surgieron durante esos años. Esta puede ser una serie perfecta para hacer un maratón uno de los fines de semana del mes de diciembre.