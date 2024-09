Si eres fan del terror esta serie es para ti: la novedad de Netflix que ya es un éxito

El año pasado la plataforma de streaming Netflix estrenó la primera entrega de la serie Monstruos: Dahmer. Una terrible miniserie que llegó de la mano de Ryan Murphy e Ian Brennan y que contó la historia basada en el caso real del asesino en serie Jeffrey Dahmer. El objetivo de la serie es descubrir hasta dónde puede llegar la crueldad humana a partir de estos casos de crímenes reales. Ahora en Netflix el 19 de septiembre se estrena otra entrega Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez que cuenta el caso real de dos hermanos que fueron arrestados en 1996 por el asesinato de sus padres José y Mary Louise «Kitty» Menendez. Aunque ellos siempre han negado los cargos que se les imputan, ambos están cumpliendo una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta intensa serie cuenta con nueve episodios y un reparto de lujo compuesto por actores como Javier Bardem, Chlöe Sevigny, Cooper Koch o Nicholas Alexander Chavez.

La serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez analiza lo que ocurrió en este caso que conmocionó al mundo y que se convirtió en uno de los más mediáticos. Los padres de los acusados fueron asesinados a tiros en su casa de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989, y Lyle y Erik, que tenían 21 y 19 años en el momento del asesinato, fueron condenados por asesinato en primer grado en 1996. Aunque al principio, no se sospechó de ellos a medida que fue avanzando la investigación el foco se puso encima de los dos hermanos.

¿Qué cuenta la serie entrega Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez?

La serie cuenta la historia de dos hermanos en la vida real a los que arrestaron en 1996 por el asesinato de sus padres José y Mary Louise «Kitty» Menendez. Aunque la fiscalía argumentó en el juicio que el objetivo de los hermanos era heredar la fortuna de la familia, los dos acusados sostuvieron en todo momento que sus actos fueron consecuencia del miedo generado por los malos tratos físicos y emocionales y por los abusos sexuales a los que los sometieron sus padres. Esta es la versión la siguen manteniendo los dos hermanos hoy en día cuando están cumpliendo una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El actor Javier Bardem interpreta el papel del malogrado padre de los asesinos. José era un inmigrante cubano que había llegado al país en los años 60 y, tras estudiar contabilidad, trabajó en varias empresas hasta que se convirtió en ejecutivo de la International Video Entertainment y tuvo que trasladarse con su familia a California. Una familia acomodada que desde fuera tenía una vida perfecta que cambió para siempre con el doble crimen.

El papel de Kitty Menendez, la madre de los dos acusados, lo interpreta la actriz Chloe Sevigny, a la que hemos visto en ficciones Feud: Capote and the Swans, The Act o The girl from Plainville. También en el reparto de esta serie están los actores Nicholas Alexander Chávez como Lyle Menendez y el actor Cooper Koch a eErik Menéndez. También en el reparto están los actores Nathan Lane que da vida al periodista Dominick Dunne, Ari Graynor como Leslie Abramson, Dallas Roberts como el Dr. Jerome Oziel, Leslie Grossman como Judalon Smyth, Jason Butler Harner como el detective Les Zoeller y Enrique Murciano como Carlos Baralt, entre otros.

La tercera temporada de Monstruos ya está en marcha

Netflix acaba de confirmar que habrá también una tercera temporada de la saga de Monstruos, también de la mano de Ryan Murphy. Esta nueva temporada estará protagonizada por el asesino en serie Ed Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield. El actor Charlie Hunnam, conocido por sus papeles en Rebel Moon y The Gentlemen: los señores de la Mafia se meterá en la piel del conocido asesino.a

El caso de los crímenes de Gein se convirtió en uno de los más comentados en 1957, cuando en la casa de esta extraña familia los investigadores descubrieran que se habían exhumado cadáveres de los cementerios locales de su ciudad natal Plainfield y se encontraron restos humanos durante un registro de su propiedad. Gein confesó que había matado a dos mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957, pero se sospechaba que había matado a más.

En un principio se le declaró incapaz de someterse a juicio, pero más tarde fue juzgado por el asesinato de Worden en 1968, y murió en un centro de salud mental en 1984. Este coleccionista de huesos y sus horribles crímenes sirvieron de inspiración para muchos personajes de películas de terror como El silencio de los corderos, Psicosis o La matanza de Texas.