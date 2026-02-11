James Van Der Beek, el inolvidable Dawson Leery de Dawson crece, ha muerto este miércoles a los 48 años. La noticia ha sacudido a una generación entera, que creció con estos personajes de la serie británica.

Su familia confirmó la noticia de su fallecimiento tras batallar contra un cáncer diagnosticado en 2024. «Afrontó sus últimos días con valentía, fe y gracia», ha escrito su esposa Kimberly en un emotivo comunicado en Instagram, donde también ha prometido compartir más sobre sus deseos y el profundo amor por la vida y la humanidad de Van Der Beek.

Para millones de adolescentes a finales de los 90 y principios de los 2000, James Van Der Beek no era solo un actor: era Dawson, el sensible cineasta soñador de Capeside, Massachusetts, que pasaba horas frente a su ventana hablando de películas y amores imposibles: encarnó como nadie la confusión y la intensidad de la adolescencia.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural de una era: diálogos eternos, el triángulo Joey-Dawson-Pacey, y esa banda sonora inolvidable que aún hoy nos transporta a 1998.

Tras el final de Dawson crece en 2003, Van Der Beek exploró otros registros y encarnó al arrogante deportista en Varsity Blues (1999), hizo papeles en comedias de terror como Scary Movie, y apareció en series como Pose o Friends.

Su familia recuerda que fue un padre dedicado a sus seis hijos y un defensor abierto de temas como la salud mental y la paternidad moderna.

Su diagnóstico de cáncer en 2024 lo llevó a compartir su proceso, inspirando a muchos con su actitud serena y positiva. En sus últimas apariciones públicas, incluido un emotivo cameo en una reunión virtual de Dawson crece, seguía irradiando su calidez de entonces.