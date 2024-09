Muere Obi Ndefo, actor de la mítica serie ‘Dawson Crece’, a los 51 años

El mundo de la interpretación está de luto. Obi Ndefo, uno de los actores más queridos y reconocidos de la mítica serie de los 90 titulada Dawson Crece, ha fallecido a los 51 años. Una información que ha confirmado su propia hermana, Nkem Ndefo, a través de una publicación que ha realizado en la red social Facebook. El pasado sábado 31 de agosto, compartió la dolorosa noticia de este fallecimiento con una fotografía en la que aparecían juntos. Por si fuera poco, compartió un mensaje en el que confesaba que estaba profundamente rota por la muerte de su hermano pero que ahora él «finalmente está en paz». A lo largo de sus 51 años, Obi Ndefo ha formado parte de numerosos proyectos que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en The Jamie Foxx Show, Star Trek: Voyager o, incluso, El ala oeste de la Casa Blanca.

Pero si hay una serie exitosa que supuso un gran cambio en su vida fue Dawson Crece, donde interpretó a Bodie Wells desde 1998 y 2002. En este proyecto coincidió con grandísimos actores, como es el caso de Michelle Williams, Katie Holmes, James van der Beek, Chad Michael Murray o, incluso, Joshua Jackson. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, muchos son los compañeros de Dawson Crece que no han dudado un solo segundo en compartir emotivas publicaciones a través de redes sociales, mostrando su tristeza ante la noticia pero también el enorme cariño que tenían al actor. Y es que si hay algo que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria es que conseguía ganarse el cariño y el respeto de todos y cada uno de los compañeros con los que coincidió en los rodajes. Y eso es algo verdaderamente especial, qué duda cabe.

Mary-Margaret Humes, actriz que interpretó a la madre de Dawson en la mítica serie de televisión no ha dudado en publicar un pequeño homenaje al fallecido actor a través de su cuenta de Instagram. De esta forma, ha querido compartir una serie de momentos que tuvieron lugar tras las cámaras. Todo ello con un emotivo mensaje: «Estas palabras no salen fácilmente. Es complicado para mí concebir que nos has dejado, mi querido amigo. Siempre fuiste y serás una luz brillante».

Lejos de que todo quede ahí, la reconocida actriz quiso añadir algo más: «Qué ejemplo de puro amor sin filtros y de tenacidad nos diste cuando te enfrentaste a los retos recientes de la vida. Guardaré con cariño todos nuestros mensajes de amor y apoyo mutuo de los últimos años. Descansa en paz, dulce guerrero».

La historia de superación de Obi Ndefo

Aunque no se ha especificado la causa de la muerte del actor, debemos tener en cuenta que esta terrible noticia ha llegado varios años después de un suceso que le cambió la vida. Y es que el actor perdió las dos piernas tras ser atropellado por un coche mientras hacía la compra. Lejos de verse sumido en una profunda depresión, el actor no dudó en coger las riendas de la situación. Algo que supuso todo un ejemplo para miles de personas, en muchos sentidos.

De hecho, en una entrevista, el propio Obi Ndefo se sinceró al respecto sobre este accidente que le cambió la vida por completo: «¿Cómo sabes cómo manejarías esto? Y de todos modos, ¿cuál es la alternativa? Es tan horrendo lo que me pasó, ¿por qué debería agravarlo sintiéndome mal por ello? No tengo otra opción. Por eso siento una especie de rigor y pienso: ‘Bueno, me han cortado las piernas. No sé cómo hacer esto, pero sé cómo hacer esto otro’». Sin duda, una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.