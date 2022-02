Como siempre, la Super Bowl nos ha traído (aparte del deporte) anuncios y adelantos de las películas y series más esperadas que se estrenarán este 2022. El señor de los anillos: Los anillos de Poder, Doctor Strange y el multiverso de la locura son las superproducciones a las que también se ha sumado la última serie de Marvel, Moon Knight. El superhéroe con múltiple personalidad representa una de las adaptaciones más oscuras y adultas que La casa de las Ideas ha hecho hasta este momento. Característica que ya pudimos comprobar en el primer teaser, pero que ahora acaba de expandirse con todo el caos que promete repartir el personaje interpretado por Oscar Isaac.

Parece que Disney Plus está preparándose concienzudamente para un cambio serio en el tono de sus producciones. Sin ue aparentemente vayan a guardar relación, la secuela del Doctor Strange dirigida por Sam Raimi ya comienza a poseer cierta oscuridad y en el futuro, otros proyectos como Blade o el personaje de Dane Whitman podrían acogerse entre ellas. El nuevo metraje se muestra como una “versión extendida” del adelanto que ya pudimos ver, haciendo hincapié en la figura de Isaac poseído por el héroe de la capa blanca y su villano, el doctor Arthur Harrow, al que da vida Ethan Hawke. Este antagonista tiene un papel menor en los cómics, sin embargo, de cara a este nuevo show, Hawke actuará como el líder de una secta que seguramente esconda algo, más allá de su absolutismo místico.

Moon Knight es uno de los héroes más violentos de Marvel y prueba de ello son, algunas de las acciones que hemos podido ver en los adelantos. Por primera vez, también se ha podido apreciar la capa en forma de luna al planear para atacar a un enemigo y el boomerang que mantiene la misma forma de satélite creciente, conforme al resto de la iconografía del personaje.

No obstante, los problemas enfundado en el traje que parece salir de su propia piel, no son los únicos por los que pasará el bueno de Marc Spector. Cuando esté fuera del papel de héroe, tendrá que lidiar con los problemas de memoria y el trastorno de identidad disociativo. Moon Knight llegará a Disney Plus el próximo 30 de marzo.