Doctor Strange en el multiverso de la locura ha sido uno de los rodajes más complejos de Marvel, en cuanto a lo que a reshoots se refiere. La secuela dirigida por Sam Raimi precisó, el año pasado, de un mes entero de nuevas grabaciones, sin un motivo oficial por parte de la compañía. Las alarmas comenzaron a sonar y la preocupación se apoderó de los fans… ¿Había discrepancias entre La Casa del Ratón y el cineasta sobre la nueva historia del hechicero? Por suerte, las aguas parecen haberse calmado, sobre todo a raíz del espectacular tráiler que se ha mostrado la pasada madrugada en la Super bowl.

Parece que Peter Parker no va a ser el único por el que pasen ciertas consecuencias, después de los hechos desarrollados en Spider-Man: No way home. El multiverso está en peligro y como viene siendo habitual en Marvel, su protagonista no estará solo. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), convertida ya en Bruja Escarlata (después de los eventos de Wandavisión) puede ayudar con sus nuevos poderes al personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. Sin embargo, el tráiler anticipa tal conflicto que el superhéroe mágico deberá obtener ayuda también de América Chavez, la superheroína capaz de saltar a través de dimensiones. Esto último, ya nos induce a pensar que los héroes puedan encontrarse con caras conocidas. De hecho, en las redes ya se especula con la posible aparición de Loki.

A la amenaza de los propios problemas surgidos del multiverso, como el caso del calamar alienígena Shuma-Gorat, se le suma la aparición de Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), quien está más convencido que nunca que la magia es la fuente de todos los problemas que sacuden el mundo, estando en su mano la responsabilidad de usar su conocimiento místico para derrotar a todos aquellos que no piensen como él. Por lo visto en este Multiverso de la locura, Wanda se encontrará también con otra versión de sí misma, al igual que Strange. Rivales poderosos de otras realidades en las que por azares del destino, todo salió de forma diferente. El otro hecho llamativo del adelanto es el arresto del Strange por parte de una organización poderosa, en la que podemos escuchar la voz de Charles Xavier, encarnado una vez más por el actor Patrick Stewart.

La continuación de las aventuras del hechicero seguro que tienen una relevancia especial en el futuro de la fase 4… ¿podremos ver por primera vez los propósitos de Kang el conquistador? Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a los cines el próximo 6 de mayo de este 2022.