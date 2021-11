Doctor Strange y el multiverso de la locura es una de las cintas más esperadas por los fans de Marvel. Aunque antes volveremos a ver al hechicero en Spider-man No way out, la secuela de Strange se estrenará el 6 de mayo del 2022, tras un buen periodo sin estrenos en cines de las películas del UCM. Unas fechas lo suficientemente flexibles como para paliar el problema con el que recientemente podrían haberse encontrado los ejecutivos de Marvel. El multiverso de la locura necesitará reshoots relevantes (nuevas grabaciones) a finales de año.

Sin embargo ¿qué implica realmente la necesidad de volver a grabar una buena cantidad de escenas en este tipo de superproducciones? Pues bueno, a la hora elucubrar sobre el tema, los principales motives de este tipo de técnicas parcheadas no suelen guardar ningún augurio positivo. Los reshoots son un claro síntoma de caos en la producción e implica que los ejecutivos no deben estar muy contentos con el primer montaje de la cinta de Raimi. Desde The Hollywood Reporter recogían la noticia, atendiendo a la cantidad significativa de nuevas tomas para la secuela de Strange: seis semanas de rodaje con seis días a la semana.

Esa concentración de trabajo podría responder a la necesidad de tener listar la película y no volver a retrasar el estreno, originalmente programado para el 25 de marzo del 2022. Aunque las cifras y la cantidad de metraje a grabar suene alarmante, podría ser el resultado de la complicada agenda de Benedict Cumberbatch, sumada a los retrasos producidos por culpa del COVID-19. No obstante, en el inicio del proyecto ya se destituyó a Scott Derrickson, el director de la primera entrega, por diferencias creativas. De momento, tanto el guionista de Loki, Michael Waldron como Raimi parecen seguir en sus puestos.

La tercera parte del Spider-man de Tom Holland también precisó de reshoots, pero si atendemos a lo complicado que ha debido cuadrar los tiempos de tantos actores es algo completamente normal y eso, no va a evitar que se estrene igualmente el próximo 17 de diciembre.