Más de un mes después de la resaca emocional que supuso ver en cines Spider-Man: No way home, algunos implicados han comentado cómo se sintieron participando en la que es, sin duda, la película sobre el héroe arácnido más grande jamás rodada. Andrew Garfield no le contó su participación ni siquiera a su ex, Emma Stone y Holland asegura que ha sido muy duro convivir con los spoilers alrededor de todo el hype que arrebata la producción. ¿Pero qué hay de Tobey Maguire? Con diferencia, era el que más tiempo llevaba sin ponerse en la piel de Peter Parker (14 años) y aunque no tiene para él una relevancia emocional como la de Garfield, lo cierto es que le ha encantado juntarse con sus dos compañeros.

A través de una entrevista para ComicBook, el primer hombre araña del cine ha señalado que su participación ha sido una bonita forma de revisar una etapa: “Lo importante era juntarme con estas personas, revisar parte de mi historia y tener una oportunidad de juntarnos. Hay cosas personales, también, que son en cierto modo una especie de conclusiones o una forma de revisar…no estoy seguro de cómo decirlo, no quiero decir cerrar el capítulo, pero sí revisarlo y darle una resolución y unirme a este encantador espíritu creativo”.

Sin duda, Tobey Maguire es por quien más ha pasado el tiempo. El actor inicio su andadura superheroica con apenas 30 años y actualmente tiene 46. En la propia cinta incluso se bromea con los problemas reales de espalda que tuvo el actor durante las secuelas y por los que casi el estudio prescinde de su contrato. Aún con la incomodidad que producía la licra del traje, el intérprete reconocía el poder y lo importante que era para la gente: “Hay tanta afinidad por el personaje, es tan importante para tanta gente, que una vez que se te va el bochorno de vestirte de licra te sientes como ‘Oh, mira, qué guay’.

Finalmente, Maguire comentó lo contento que está de haberse reunido a Garfield y a Holland. “Me sentía súper seguro y todos estábamos en el mismo equipo, al servicio de unos de otros, y eso nos dejó esta…no sé cómo explicarlo, pero esta experiencia fue adorable, divertida y creativa”, concluía el mayor de los Parker.