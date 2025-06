Mikey Madison podría protagonizar ‘La máscara de la muerte roja’: un relato de Edgar Allan Poe

Tras la salida de Sydney Sweeney del proyecto, A24 busca a un nuevo rostro reconocido que ocupe el papel protagonista en La máscara de la muerte roja, la próxima adaptación del imaginario de Edgar Allan Poe. Y claro, ¿Quién mejor para ello que la última ganadora del Oscar a la mejor actriz? Según apuntan desde medios estadounidenses Mikey Madison, la protagonista de Anora (2024), estaría en conversaciones para sumir el rol principal de esta versión que ya se ha descrito como «radicalmente revisionista y cómica» respecto al material original del célebre escritor. El cual, ya fue adaptado en los 60 por Roger Corman, teniendo a Hazel Court y a Vincent Price como protagonistas.

A pesar de este cambio sustancial en el rostro protagonista, La máscara de la muerte roja sí que seguirá manteniendo a su director Charlie Polinger. Un dramaturgo y cineasta que todavía debe hacer su debut en el campo del largometraje con The Plague, un drama de terror sobre la adolescencia nominado a mejor película en la sección de Un Certain Regard del Festival de Cannes. Polinger también ejerce como productor ejecutivo de la película junto a Lucy McKendrick, llevando a que la presencia de Madison con A24 confirme el gusto de esta por las cintas independientes tras liderar el oscarizado proyecto de Sean Baker y Neon. Según las principales fuentes, Sweeney habría abandonado la producción por problemas de agenda. No es para menos, la actriz norteamericana estrenará en Apple TV + dentro de pocos días Echo Valley, aparte de todavía tener pendiente la adaptación de La asistenta (2025) y su biopic sobre la boxeadora Christy Martin. Sweeney aparecerá del mismo modo en Scandalous, el debut como director de Colman Domingo, su compañero de Euphoria. Serie que rueda igualmente, su tercera y última temporada.

La máscara de la muerte roja se anunció por primera vez en enero de este año, cuando A24 adquirió los derechos para la distribución internacional de la historia. Está programada para llegar a las salas en 2027.

‘La máscara de la muerte roja’: sinopsis

La máscara de la muerte roja es en realidad un relato corto de Poe, publicado originalmente en 1842. El planteamiento trata sobre el príncipe Próspero, quien intenta protegerse de una plaga ocultándose en una abadía. Sin embargo, en medio de un baile de máscaras, una figura encapuchada, vestida como una víctima de la muerte Roja, recibe un invitado inesperado. La ficción gótica es una alegoría de la inevitabilidad de la muerte y la versión de Polinger, pretende por lo visto, huir de la solemnidad tan presente siempre dentro del trabajo del escritor.

La adaptación al guion corre a cargo del propio Polinger y todavía se desconoce quién podría acompañar a Mikey Madison en el elenco. Lo que sí sabemos es que acompañando a A24 en las labores de producción está el sello Picturestart, responsable de Together. Una cinta que podría ser el nuevo fenómeno del cine de terror mundial cuando se estrene el próximo mes de octubre.

A24 tiene unos próximos años repletos de grandes proyectos, alejándose en gran medida de ese punto de «cine independiente» que atesora su leyenda. En 2026 estrenarán la adaptación del videojuego Death Stranding y en 2027 el estudio hará lo mismo con Elden Ring, otro de los grandes títulos para consolas de la última década.

Lo nuevo de Mikey Madison

Mikey Madison tiene pendiente el rodaje de Reptilia, el cual sería su primer proyecto tras coronarse en los Oscar y la antesala a participar en La máscara de la muerte roja. Durante varios días se especuló con su participación en Starfighter, la nueva película de Star Wars que protagonizará Ryan Gosling. Sin embargo y según la información compartida por THR, Madison rechazó estar en el filme por culpa de la desigualdad salarial entre ella y Gosling.

Antes de alzarse con la estatuilla, la actriz tuvo papeles importantes como la aclamada serie Better Things y su pequeña, pero memorable aparición en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Además, fue uno de los personajes más relevantes de la continuación de Scream en 2022.

La máscara de la muerte roja es un relato de terror bastante celebrado entre los amantes del género y está disponible en Filmin. ¿Conseguirá Polinger adaptarla al campo del humor con éxito?