Michael Sheen es un actor galés con un amplio recorrido tanto en el cine como en la televisión. Encarnó en el 2008 al periodista David Frost en Frost contra Nixon y representó a la figura de Tony Blair en The Queen. Secundario de lujo, en los últimos años se ha hecho quizás algo más conocido gracias a la serie de Amazon Prime Video, Good Omens. Lejos de llevar una vida acorde a la de las demás estrellas de la actuación, Sheen ha revelado recientemente en una entrevista para The Big Issue (a través de la BBC) que se ha convertido esencialmente en “un actor sin fines de lucro”.

El nominado al Emmy hizo hace algunos meses una donación de 66.000 dólares para financiar una beca que ayude a estudiantes galeses a asistir a la Universidad de Oxford y vendió dos casas para ayudar a financiar la Homeless world cup foundation (Copa Mundial de Personas sin Hogar) después de que fracasase el proyecto de financiación de 2 millones de dólares.

“Tenía que tomar una decisión, podía alejarme de ella y no sucedería. Pensé, ‘No voy a dejar que eso suceda’. Entonces, puse todo mi dinero en mantenerlo en funcionamiento. Tenía una casa en Estados Unidos y una casa aquí y las instalé e hice lo que fuera necesario. Fue aterrador e increíblemente estresante. Lo pagaré durante mucho tiempo. Pero cuando salí por el otro lado, me di cuenta de que podía hacer este tipo de cosas y, si puedo seguir ganando dinero, no me arruinaré”, comentó Sheen a The Big Issue.

El punto de inflexión que cambió la percepción del actor fue cuando actuó como director en la mini serie para televisión Passion in Port Talbot, rodada en su ciudad natal en 2011. Había un montón de proyectos impulsados por la comunidad con “los fondos suficientes para hacer una pequeña diferencia en la vida de un niño”. Michael Sheen lo terminaba explicando así: “Me di cuenta de que la diferencia entre que la vida de ese niño fuera un poco mejor o no era, en última instancia, una pequeña cantidad de fondos y quería ayudar a las personas (…) No solo quería ser un mecenas o una voz de apoyo, quería hacer más que eso. Fue entonces cuando pensé ‘Necesito regresar y vivir en Gales nuevamente”.

En la agenda futura de Sheen se encuentra pendiente de estreno la película navideña Last train to Christmas y la preproducción de The Price of Admission, junto a Michelle Monaghan y Jeff Goldblum. Además, participará con su voz en la película de animación El corazón de las tinieblas, el libro de Joseph Conrad en el que Francis Ford Coppola se basó para hacer su Apocalypse Now.