Una de las mejores películas de Denis Villeneuve desaparece este mes de Amazon Prime Video

El cineasta Denis Villeneuve es uno de esos nuevos nombres que están marcando el futuro de Hollywood y en definitiva, de toda la industria. Un director que acaba de estrenar Dune: Parte dos, que difícilmente no terminará convirtiéndose en el blockbuster del año. La continuación de la space opera del universo de Frank Herbert va camino de ser su propuesta más taquillera, pero lejos de estas superproducciones, el canadiense ha demostrado desde sus inicios en los 90, que cualquier género puede ser sencillo para él. Por eso mismo, tienes que ir corriendo a ver una de sus mejores películas, antes de que desaparezca este mes de marzo del catálogo de Amazon Prime Video.

Hablamos de Sicario, uno de los mejores thrillers criminales de los últimos años y sin duda, un ejercicio de tensión constante apoyado en un reparto formidable. Villeneuve no era ningún desconocido cuando la cinta se estrenó en 2025. El realizador ya había deslumbrado con Incendies, reinventado el drama policiaco con Prisioneros y adaptando con Enemy, a uno de los autores más complicados conceptualmente hablando de trasladar a la gran pantalla: José Saramago. Sin embargo, con esta historia de drogas y muerte en la frontera de México, el director consiguió alcanzar cierto grado de madurez que más tarde, alcanzaría la perfección con La llegada, Blade Runner 2049 y por supuesto, las dos partes de su incursión en Arrakis. Pero ¿de qué trata Sicario?

‘Sicario’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Sicario es la siguiente: “En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México, la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas institucionales y Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que la lleva a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley”.

Su elenco está capitaneado por Emily Blunt y Benicio del Toro, quienes firman, sin lugar a dudas, dos de los mejores papeles de su carrera. El reparto se completa con Josh Brolin, Victor Garber, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan y Daniel Kaluuya, entre otros. Su historia, tiene en realidad una segunda parte, en la que no repitió Villeneuve, pero si el guionista junto a del Toro y Brolin. También está disponible en Amazon Prime Video.

¿Cuándo dejará de estar disponible ‘Sicario’?

Sicario desaparecerá del catálogo el próximo 29 de marzo del presente 2024. Por lo que todavía queda casi un mes por delante para poder disfrutara en Prime Video. Eso sí, por el momento y si tienes acceso a otras plataformas como Netflix o Movistar +, todavía podrás seguir viéndola. Bajo alquiler, Apple TV +, Rakuten TV y Google Play Movies.

A pesar de la desaparición dentro de la plataforma, la variedad y gran cantidad de oferta que reciben hoy en día los suscriptores seguro que la devuelven en algún momento al catalogo. Mas si entendemos que la secuela esta disponible en estos instantes de forma exclusiva en el catálogo de la empresa fundada por Jeff Bezos.

¿Qué dijo la crítica de la cinta de Denis Villeneuve?

Sicario tiene un 6,9 en Filmaffinity y un 7,7 de nota media en IMDb. Dos puntuaciones altas para la cantidad de votaciones que se suceden en ambas plataformas. No obstante, donde de verdad encuentra los elogios esta historia es en todas las críticas que recibió, cuando se estrenó en el 2015. Por ejemplo, Peter Travers de Rolling Stone apuntaba a que el filme de Villeneuve era un “escenario para una acción hirviente” y que es en el expresivo rostro de Emily Blunt en el que Sicario escribe su más oscura poesía”. Stephanie Merry de The Washington Post fue todavía en su momento más contundente con sus elogios: “¿es una película de horror o una fábula moral de autor? La reputación del director Denis Villeneuve (..) sugiere que lo último. Pero la distinción no hará que tus pesadillas sean menos espantosas”.

Entre la buena cantidad de premios entre los que estuvo en consideración, destacan el de la nominación a la Palma de Oro de Cannes y a 3 premios Oscar, entre los que se incluía el de mejor fotografía para Roger Deakins, Mejor banda sonora para Jóhann Jóhannsson y el de Mejores efectos sonoros para Alan Robert Murray.