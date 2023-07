Matt Damon iba a tomarse un descanso de la interpretación antes de ‘Oppenheimer’

En los últimos meses estamos viendo como bastantes estrellas de la interpretación se han planteado en algún momento parar o abandonar la profesión por un tiempo. Es el caso de Michael Cera, quien recientemente contaba cómo estuvo a punto de retirarse prematuramente después de estrenar Supersalidos y Juno el mismo año. De algunos incluso, sabemos hasta la fecha de su retiro, como con Bryan Cranston. Ahora, por suerte para todos, hemos sabido que Matt Damon estuvo a punto de parar su carrera de actor, pero le llegó el papel de Oppenheimer.

“Esto va a sonar inventado, pero en realidad es cierto”, comenzaba en su entrevista el ganador del Oscar. El caso es que todo esto viene por la negociación con su mujer de un descanso del trabajo, bajo una única excepción, que Christopher Nolan le llamase para una película:

“Había estado en Interstellar y luego Chris (Nolan) me puso en pausa para un par de películas, así que no estaba en la rotación, pero en realidad negocié en terapia de pareja, esa es una historia verdadera. La única advertencia para tomarme un tiempo libre era si Chris Nolan llamaba. Esto es sin saber si estaba o no trabajando en algo, porque nunca te lo dice. Él simplemente te llama de la nada. Y así, fue un momento en mi hogar”, le explicaba Damon a Entertainment Weekly.

Ya sabíamos que lo de llamar sin avisar a sus amigos actores era algo muy propio de Nolan, ya que el propio cineasta ya lo contó en otra entrevista al mismo medio. “Es una forma divertida de hacerlo. Pero significa que es muy difícil llamarte para salir a cenar o algo así porque cada vez que contestas al teléfono es como ‘¿qué va a ser?’”

¿Qué le depara en el futuro a Matt Damon?

Damon fundó recientemente la compañía de producción Artists Equity con su amigo y colaborador, Ben Affleck. Juntos ganaron la estatuilla a mejor guion por El indomable Will Hunting. Hace dos años estuvieron en el mismo casting, cuando rodaron bajo las órdenes de Ridley Scott y repitieron este año en Air, esta vez bajo la dirección del propio Affleck.

El caso es que Artists Equity está pensada como un modelo de gestión de las producciones que busca compensar equitativamente a los artistas en un mercado que ha cambiado tanto desde la entrada del streaming en el sistema de estudios.

Oppenheimer llega a los cines el próximo día 20 de julio.